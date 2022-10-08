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馬克宏：法國設1億歐元基金加大對烏軍援

2022/10/8 11:12（10/8 11:21 更新）
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法國總統馬克宏（右）7日宣布設立價值1億歐元（約新台幣309億）的基金，供烏克蘭直接購買武器及其他對抗俄羅斯入侵所需的物資。圖為6月馬克宏與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（圖取自facebook.com/EmmanuelMacron）
法國總統馬克宏（右）7日宣布設立價值1億歐元（約新台幣309億）的基金，供烏克蘭直接購買武器及其他對抗俄羅斯入侵所需的物資。圖為6月馬克宏與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（圖取自facebook.com/EmmanuelMacron）
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（中央社布拉格7日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天宣布設立一項初步價值1億歐元（約新台幣309億）的基金，供烏克蘭直接購買武器及其他對抗俄羅斯入侵所需的物資。

法新社報導，馬克宏在結束於捷克布拉格舉行的歐洲政治共同體峰會後說：「我們設立這項特別的專項基金， 初期撥款1億歐元，以籌購我們承諾援助的裝備，未來會持續支援更多武器，這裡指的是防禦性武器。」

他還說法國正與丹麥研商，提供更多高精準的凱撒（Caesar）輪型自走榴砲給烏克蘭；法方先前已援助烏克蘭18輛。

馬克宏說：「法國從第一天起就持續為烏克蘭提供軍事援助，包括反坦克飛彈和單兵防空系統。」

他表示，新設基金將與法國的國防工業基地合作，「展現歐洲人的作為，並與各國共同努力來幫烏克蘭」。

在此之前，法國對烏克蘭軍援約2.33億歐元（約新台幣720億元），相較其他盟國僅占一小部分，但這筆新設基金將大大增加法國對烏軍事援助。

美國是烏克蘭最大的軍事供應國，已提供價值約250億歐元（約新台幣7724億元）的軍事援助；英國已援助價值約40億歐元（約新台幣1236億元）武器和裝備；波蘭軍援約價值18億歐元（約新台幣556億元）。

迄今為止，外界已知法國送出的軍援包括反坦克飛彈、防空飛彈、裝甲運兵車、燃料、步兵裝備和牽引式榴砲及18門凱撒自走榴砲。

法國正和丹麥討論的是能否把丹麥先前向法國訂購的凱薩自走砲先轉供烏克蘭。

高精準火砲和飛彈等現代武器可能需要花上數年才能交付，尤其當前時值供應鏈被打亂而影響某些零件和原材料。

「歐洲政治共同體」是由馬克宏所發起的實驗性組織，盼作為政治協調的新平台，宗旨是在俄羅斯侵略的威脅下團結歐洲國家，參與者從歐洲東南部的高加索地區到西北部的冰島，有44國領袖出席，包括27個歐盟成員國和17個其他歐洲國家。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111008

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