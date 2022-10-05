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俄正式併吞烏克蘭國土 美再供6.25億美元軍援

2022/10/5 22:08（10/5 22:28 更新）
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圖為俄羅斯預備軍人4日在頓內茨克地區練習打靶。（路透社）
圖為俄羅斯預備軍人4日在頓內茨克地區練習打靶。（路透社）
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（中央社基輔5日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天正式完成併吞烏克蘭逾15%國土的法律程序。美國總統拜登4日告訴烏克蘭總統澤倫斯基，華府將再向基輔提供6億2500萬美元軍事援助。

●蒲亭簽署法律正式併吞烏克蘭逾15%國土

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）5日簽署法律，將烏克蘭境內的頓內茨克人民共和國（DPR）、盧甘斯克人民共和國（LNR）、赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）併入俄國。這是至少半世紀以來，俄國領土最大幅度的擴張。

俄羅斯下議院國家院表示：「俄羅斯總統蒲亭已就頓內茨克與盧甘斯克人民共和國、札波羅熱、赫松州加入俄羅斯聯邦，簽署4份聯邦憲法法律。」

事實上，被併吞的區域並非完全都在俄軍掌控之下。俄國宣稱併吞的總面積占烏克蘭國土約18%，但實際邊界尚待釐清。

●拜登與澤倫斯基通話 再供6.25億美元軍援

白宮表示，美國總統拜登4日告訴烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），華府將再向基輔提供6億2500萬美元軍事援助，包括高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。

白宮在聲明中說，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也加入拜登與澤倫斯基的通話，拜登強調華府絕對不會承認俄羅斯兼併烏克蘭領土。

這是自俄羅斯最近宣布兼併烏克蘭領土以來，拜登政府提供的第一個軍援方案，也是自烏克蘭9月中大舉收復失土以來，拜登第2度動用總統撥款權（presidential drawdown authority）。

●IAEA署長將赴俄烏 續推札波羅熱核電廠安全區

國際原子能總署（IAEA）4日表示，署長葛羅西（Rafael Grossi）本週將赴烏克蘭基輔及俄羅斯莫斯科。

烏克蘭札波羅熱核電廠廠長被俄方拘留後已獲釋，將不再任廠長一職，但葛羅西說，電廠安全無虞。

IAEA在聲明中表示，葛羅西會持續為了在札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠周圍成立核子安全暨保護區進行磋商。

●俄軍迅速從烏克蘭東部南部後撤

俄羅斯國防部的地圖似乎顯示，俄軍在烏克蘭軍隊反攻的強大壓力下，迅速從烏克蘭東部和南部的佔領區後撤。

俄羅斯國防部4日在每日視訊簡報中未提及後撤，但展示的地圖顯示俄軍控制區較前一天縮小許多。

烏克蘭總統澤倫斯基在每日視訊演說也表示，烏軍對俄軍迅速取得重大進展，收復烏克蘭東部和南部數十個城鎮。

●歐盟轉向 準備討論進口天然氣價格上限

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）5日表示，為使飆漲的能源價格下降，歐盟「準備好討論」為進口天然氣價格設定上限。

歐盟主要經濟體德國曾表示，擔心設定普遍適用的價格上限，可能導致供應商把天然氣轉送他處，分散歐洲的供應量。范德賴恩對歐洲議會的說法顯示歐洲已改變論調。

●反制俄羅斯兼併烏克蘭領土 歐盟將實施新制裁

歐盟輪值主席國捷克5日表示，在莫斯科併吞烏克蘭4個地區後，歐盟已同意對俄羅斯實施新一輪制裁。

捷克駐歐盟大使荷爾達（Edita Hrda）在推特上表示，最新的一套制裁計劃目前正在接受最後批准程序，若沒有反對意見，這套計劃將於6日公布生效。這也將是自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，歐盟對莫斯科祭出的第8套制裁措施。

荷爾達並未透露制裁方案的細節，但歐盟各國大使過去幾天討論可能的措施時，重點放在尋求對運送到世界各地的俄羅斯石油實施價格上限。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111005

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