反制俄羅斯併烏克蘭領土 歐盟同意實施新制裁

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俄羅斯總統蒲亭5日簽署文件，正式完成將俄軍占領的烏克蘭4州領土納入版圖的法律程序。（中央社製圖）

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（中央社布魯塞爾5日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）輪值主席國捷克今天表示，在莫斯科併吞烏克蘭4個地區後，歐盟已同意對俄羅斯實施新一輪制裁。

法新社報導，捷克駐歐盟大使荷爾達（Edita Hrda）在推特上表示，最新的一套制裁計劃目前正在接受最後批准程序，若沒有反對意見，這套計劃將於明天公布生效。這也將是自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，歐盟對莫斯科祭出的第8套制裁措施。

荷爾達稱：「我們剛剛就針對俄羅斯的新制裁達成了一項政治協議，這是歐盟對蒲亭非法併吞領土的強烈反應。」

荷爾達並未透露制裁方案的細節，但歐盟各國大使過去幾天討論可能的措施時，重點放在尋求對運送到世界各地的俄羅斯石油實施價格上限。

他們也考慮擴大歐盟實施旅行禁令和資產凍結對象的黑名單，納入支持克里姆林宮所宣布兼併舉措的人士。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111005