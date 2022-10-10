菲律賓通過手機門號實名制 用戶須限期註冊SIM卡

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菲律賓總統小馬可仕10日簽署通過SIM卡註冊法。法律上路後，用戶須在限定期間內提交有效個人證件並註冊SIM卡，否則手機門號將被停用。圖為菲律賓電信業者門市。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年10月10日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉10日專電）為防堵詐騙簡訊和手機犯罪，菲律賓總統小馬可仕今天簽署通過SIM卡註冊法。法律上路後，用戶須在限定期間內提交有效個人證件並註冊SIM卡，否則手機門號將被停用。

這是小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）6月底上任後簽署的首項法律。副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）、參眾議院議長等人出席簽署儀式。

馬尼拉公報報導，根據這項法律，電信公司須要求用戶註冊SIM卡，所需資訊包括用戶全名、地址、生日、性別、手機門號等。現有的預付卡用戶也須在「規定期限」內註冊，否則手機門號將被停用。

法案先前版本規定的註冊期限為180天。簽署通過的版本未明訂規定期限天數。

未經用戶授權，電信營運商不得洩漏相關資訊。但電信公司若收到傳票或法院命令，須披露用戶全名和地址；執法機構調查手機犯罪時，也可要求電信營運商提供用戶資訊。

小馬可仕致詞表示，SIM卡註冊法延遲已久，這是「規範SIM卡發放的有效手段，以遏制垃圾簡訊和簡訊詐騙傳播」。

小馬可仕說：「我們很快就能提供執法機構所需的工具，以解決使用SIM卡犯下的罪行，並針對不法行為提供強有力的威懾。」

菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內曾否決當時的SIM卡註冊法案。杜特蒂政府當時表示，SIM卡註冊法案涵蓋社群網站實名制，可能導致「國家入侵和監控（社群媒體活動）的危險情況，威脅到許多憲法保障的權利」。

小馬可仕今天簽署的SIM卡註冊法未涵蓋社群網站實名制。不過，由於菲律賓的國民身分證系統上路不久，多數民眾仍未取得國民身分證，使用的身分證件未統一，存在造假可能性。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，電信公司Globe發布聲明說，若人們可以出示偽造的身分證件，SIM卡註冊法將毫無用武之地。

Globe法律顧問卡斯特洛（Froilan Castelo）表示：「我們的立場一開始就很明確，必須建立國民身分證系統，以確保這項新法律穩妥並成功實施。」

電信業者DITO表示，用戶身分驗證將是電信公司一大挑戰。DITO技術長桑蒂雅各（Rodolfo Santiago）說，若能結合國民身分證和護照系統用於用戶身分辨識，將可大為減輕電信業者負擔。

Smart電信指出，希望政府給予業者更多時間準備和進行系統測試，以確保蒐集的用戶資訊安全無虞。

在此同時，仍有不少人士反對SIM卡註冊法。

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專精網路安全和隱私保護的律師雅各（Jamael Jacob）在新聞網站Rappler撰文說，歹徒仍可透過使用外國門號、電子郵件平台、手機應用程式等方式迴避手機用戶實名制。但SIM卡註冊法上路後，隨之而來的將是一個擁有數百萬條個人資訊的大型數據庫，不僅維護成本高昂，且將成為吸引駭客攻擊和其他人濫用的「蜜罐」（honeypot）。

菲律賓「電腦專業人員聯盟」也發起推特線上集會，請反對者在社群媒體使用主題標籤「拒絕SIM卡註冊」（#RejectSIMCardReg），並貼文說明他們反對這項法律的原因。（編輯：黃自強）1111010