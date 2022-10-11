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巴西聖保羅孔戈尼亞斯機場事故 數百航班受影響

2022/10/11 08:03
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（中央社記者唐雅陵聖保羅10日專電）巴西聖保羅孔戈尼亞斯（Congonhas）機場昨天一架小飛機降落時發生事故，機場關閉近9小時，今天有大量航班被取消或延誤，等候辦理轉機或候補機位的旅客仍大排長龍。

根據巴西機場管理局（Infraero）的聲明，一架小型飛機於9日中午12時16分從巴拉納州伊瓜蘇市（Foz do Iguaçu）起飛，下午1時30分左右在聖保羅孔戈尼亞斯機場著陸時衝出跑道，停在滑行道，機上5人無人受傷。

機場跑道下午1時32分被封鎖，約9小時後恢復飛機起降作業。巴西空軍事故調查預防中心（Cenipa）正在調查事故原因。

今天至少有20個航班延誤，53個航班被取消；從昨天到今天取消了286個航班。

孔戈尼亞斯的航班異動也影響里約熱內盧聖多斯杜蒙（Santos Dumont）機場的作業，至少7個航班延誤，6個被取消。

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孔戈尼亞斯機場位在聖保羅市南郊，是巴西相當繁忙的機場之一，每天有大約225個航班，只執行國內航班。西班牙機場管理局（Aena）8月贏得競標後，將負責孔戈尼亞斯機場的管理。

2019年，西班牙機場管理局也取得巴西東北部馬瑟歐（Maceió）、雷西夫（Recife）、川派索（João Pessoa）、阿拉卡久（Aracaju）、北久亞澤洛（Juazeiro do Norte）和大坎皮納（Campina Grande）6座機場的經營權。（編輯：郭中翰）1111011

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