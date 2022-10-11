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美媒：德國總理蕭茲11月初擬訪中會晤習近平

2022/10/11 14:07（10/11 14:16 更新）
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德國總理蕭茲。（圖取自facebook.com/olafscholz）
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（中央社記者邱國強北京11日電）美國政治新聞網站Politico 10日引述消息人士透露，德國總理蕭茲計劃11月3至4日訪問中國，屆時可能會晤中國國家主席習近平。這一日程落在中共20大落幕10餘天後。

報導指出，蕭茲（Olaf Scholz）一旦成行，將是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）2020年初爆發後，7國集團（G7）領導人首度訪問中國，也是同一段期間首名訪問中國的西方國家領導人。

這項報導提到，蕭茲訪問中國的時間，與將在11月下半月登場的的20國集團（G20）峇里島峰會不到2週，而習近平和蕭茲都將出席這場峰會。

德國政府拒絕對上述消息作任何評論。依例，德國官方通常在領導人出訪前1週才會確認行程。至於中國方面，截至發稿為止也未有任何相關回應。

報導說，蕭茲有意繼續執行德國前總理梅克爾（Angela Merkel）的政策，繼續與中國保持緊密的經濟聯繫，並在這一背景下率領德國企業界代表訪問中國，而中國目前是德國最大的貿易夥伴。

但報導也提到，蕭茲對中國在俄烏戰爭中的立場及其人權問題，抱持批評態度。德國官員透露，蕭茲訪中時，將促使習近平對俄羅斯總統蒲亭採取更強硬的態度，並強調維護國際法的重要性。

蕭茲可能在中共20大後於11月訪問中國的消息，自7月以來不斷被傳出。南華早報先於7月報導，指中國將邀請德國、法國、義大利、西班牙等4國領導人在11月到訪；9月間又報導指蕭茲與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預計11月訪問中國。但前者遭到中國外交部公開否認，並指為「假消息」。（編輯：周慧盈）1111011

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