槍枝販運氾濫 墨西哥再告美國製造商

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（中央社墨西哥市10日綜合外電報導）墨西哥槍擊事件頻傳，政府將矛頭指向美國槍枝製造商，8月向法院提告索賠100億美元，上個月遭美國麻州法院駁回，墨西哥當局今天再對美國槍枝業者提起訴訟。

墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）表示，當局向與墨國邊境相鄰的美國亞利桑那州提出新訴訟，企圖制裁5家經銷商，因為他們販售的槍枝被用在墨國數起嚴重犯罪中。

厄伯拉特於發布在社群媒體的影片中說：「確實存在武器販運問題，眾所周知，這些武器都是要銷往我國。」

他補充道，假如美國希望墨西哥在打擊毒品的戰爭上與他們合作，「我們也希望他們幫助我們，減少對我們造成極大傷害的武器流入墨西哥」。

墨西哥外交部表示，向美國亞利桑那州土桑（Tucson）聯邦地方法院提出的訴訟，鎖定Diamondback Shooting Sports、SNG Tactical、Loan Prairie、Ammo A-Z和Sprague's Sports等5家公司。

墨西哥2021年8月首度對美國9家槍枝製造商和2家經銷商提出訴訟，因為墨國認為這些公司的「疏忽和非法」交易，助長墨國毒品販運和暴力問題。

然而，美國波士頓一名法官今年9月30日裁定，墨西哥的主張未能壓過美國國會2005年通過「合法交易槍械保護法」（Protection of Lawful Commerce in Arms Act）為槍枝製造商所提供的廣泛保障。

墨西哥雖嚴格管控武器銷售，讓它們幾乎不可能合法取得，但與槍枝有關的暴力犯罪仍普遍存在。

根據墨西哥政府的資料，每年有超過50萬件武器從美國販運到墨國。

墨西哥自2006年出動軍隊打擊毒品販運以來，共發生逾34萬起謀殺案，其中多半與犯罪集團有關。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111011