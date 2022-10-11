樂施會：疫後不平等更嚴重 多數國家卻未能因應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦11日綜合外電報導）國際扶貧組織「樂施會」（Oxfam）今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後不平等日趨嚴重，大部分國家卻未能因應這種「危險」現象。

法新社報導，樂施會探討政府在疫情頭2年因應不平等採取的行動和政策，公布「減少不平等承諾指數」（Commitment to Reducing Inequality Index； CRI Index）。

這份兩年1次的研究指出：「疫情讓全球不平等狀況更增，在這種疾病及其深遠經濟衝擊影響下，受害最深的是最貧窮的國家。」

「2022年CRI Index清楚顯示，全球多數政府未能減緩不平等增加的危險現象。」

「樂施會」在其稱為「1個世紀全球最大衛生緊急狀況」的疫情發生後，於2020至2022年間，評估161個政府作為。

半數國家刪減社會保護支出，70%刪減了教育經費。

疫情封城導致消費者支出減少，從而讓稅賦收入降低。

161國中，143國未向富人課徵更多稅，11國還調降他們的稅率。

但研究表示，有1小群國家逆勢而行，採取「明確行動」對抗不平等，這少數國家「讓其他國家自慚形穢」。

樂施會還發現，有2/3國未依照國內生產毛額（GDP）調高基本薪資。

樂施會根據這些政府在社會支出、課稅和勞工3個領域的行動與政策進行排名，在對抗不平等方面，挪威是表現最好的政府，其次依序為德國、澳洲、比利時、加拿大。

法國排名12，英國14。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111011