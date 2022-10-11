日產汽車將撤出俄羅斯 一歐元讓渡子公司持股

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（中央社記者楊明珠東京11日專電）日本跨國汽車製造商日產汽車公司（Nissan）今天宣布將撤出俄羅斯市場，在俄羅斯的子公司的持股將以一歐元（約新台幣31元）出售給俄羅斯國家汽車工程研究院（NAMI）。

日本讀賣新聞報導，日產在俄羅斯從事車輛製造的子公司－俄羅斯日產汽車製造公司的持股將出售給NAMI。預計因資產轉移將會衍生約1000億日圓（約新台幣222億元）的特別損失。

這家日產子公司的汽車製造廠位於俄羅斯西北部的聖彼得堡（St. Petersburg），於2009年開始生產。俄羅斯侵略烏克蘭後，供應鏈混亂，今年3月起停止生產，先前也已決定到年底前不會重啟生產線。

日產子公司擁有日產在俄唯一一座生產車輛的工廠，生產休旅車X-Trail、Qashqai等，2021年度的生產量約是4萬3000輛。

俄羅斯對烏克蘭的侵略長期化，日產做出結論認為「看不出外部環境有起變化的徵兆」，因此決定要撤出俄羅斯市場。

有關日本的汽車大廠在俄羅斯設廠的情況，龍頭豐田汽車（Toyota）今年9月決定關閉在俄羅斯的工廠。日本第5大汽車製造廠馬自達公司（Mazda）也正與俄羅斯合作的企業協商將撤出俄羅斯市場的事宜。日本的三菱汽車公司與歐洲汽車大廠斯泰蘭蒂斯公司（Stellantis N.V.）的合資工廠目前還在俄羅斯。（編輯：高照芬）1111011