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推特併購案 訴狀揭馬斯克遭聯邦機關調查

2022/10/14 13:51（10/14 14:07 更新）
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推特公司在公布的法庭文件中披露，馬斯克因為提議以440億美元收購推特，已遭美國證管會、聯邦貿易委員會等聯邦機關調查。（美聯社）
推特公司在公布的法庭文件中披露，馬斯克因為提議以440億美元收購推特，已遭美國證管會、聯邦貿易委員會等聯邦機關調查。（美聯社）
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（中央社美國德拉瓦州威明頓市13日綜合外電報導）推特公司（Twitter）在今天公布的法庭文件中披露，馬斯克因為提議以440億美元收購推特，已遭美國證管會、聯邦貿易委員會等聯邦機關調查。

路透社報導，推特表示他們這幾個月一直要求馬斯克的律師團要提供與聯邦當局的聯繫內容，但對方都未照做，因此要求德拉瓦州法官諭令馬斯克的律師團交出文件。

馬斯克的律師9月底拿出一份所謂「特權日誌」（privilege log），明列哪些文件不得向外揭露。推特指出，日誌有提到5月13日寄給美國證券管理委員會（SEC）的電子郵件草稿，以及提供給聯邦貿易委員會（FTC）的投影片簡報。

推特在法庭文件中稱「這種『藏球』遊戲該結束了」；馬斯克的律師暫未回應。

推特是在10月6日訴請法庭諭令對方交出文件，同一天德拉瓦州法官暫停推特對馬斯克的訴訟，讓雙方能完成收購交易。

美國證管會已要求馬斯克對推特收購案做出解釋。今年4月，證管會詢問馬斯克披露持有推特9%股權的時間點是否過晚，以及為何表格顯示他打算成為被動型股東。馬斯克之後重新呈交文件，表明他是積極型投資者。

今年6月，證管會在一封信件中詢問馬斯克是否應修正他公開提交的文件，以反映他有意中止或放棄這筆交易案。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1111014

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