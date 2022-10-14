彭博：美新限令打擊中國先進晶片 科技戰略思維轉變

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統拜登的政府7日投下震撼彈，祭出廣泛出口限令阻礙中國發展先進晶片。彭博指出，這代表美方對戰略科技的看法轉變，由原本著重的雷射或核子等技術轉向先進半導體。

美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）7日提交一份臨時最後裁定，將出口管理條例（Export Administration Regulations）進行修改，納入「對先進運算積體電路（IC）、含這類IC的電腦材料及特定的半導體製造品項，實施必要的管制」。

按照新規，在大部分情況下，美國企業或許多仰賴美國技術製造自家先進晶片的非美國企業，將不再能夠出口先進晶片及相關製造工具到中國。

彭博（Bloomberg News）指出，這說白了是要重創中國科技業命脈，讓它無法取得從智慧手機到自駕車等各式各樣科技產品所需的關鍵半導體零件，以及生產這類晶片的工具。

美國官員曾表示，這項行動關乎國家安全。新限令涵蓋的先進繪圖處理器（GPU），對於生產先進武器系統及人工智慧（AI）的訓練至關重要。中國政府便是運用人工智慧技術，來擴張對人民的大規模監視行動。

由此來看，美方的新管制不再鎖定一些長久以來它密切關注的技術，例如軍事運用明顯的雷射及核能；而是轉向民間運用遠多於軍事運用的先進繪圖晶片。

這些新規定，是美國對科技與貿易事務思維一路轉變的高峰。美國喬治城大學（Georgetown University）安全與新興科技中心（Center for Security and Emerging Technology）研究員溫斯坦（Emily Weinstein）指出，這項轉變雖然顯然在美國前總統川普（Donald Trump）執政時加強，「但甚至在（美國前總統）歐巴馬（Barack Obama）政府時代，我們已開始見到重新思考如何運用出口管制作為戰略武器」。

而拜登（Joe Biden）政府更決定直接了當使用這項戰略工具，恐怕比川普更甚。

川普政府當時只鎖定中國兩大電信設備商華為與中興通訊，來祭出空前制裁。但正如同卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員貝特曼（Jon Bateman）12日在「外交政策」（Foreign Policy）發表的一篇文章所言，拜登政府基本上將這類措施擴大到整個中國科技產業。

對照白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）接近一個月前在一場演說當中，針對美國與盟邦因俄羅斯侵略烏克蘭而對俄實施的制裁，他稱這是「歷來對一個主要經濟體所施加最嚴苛的科技限制」。

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蘇利文當時指出，這些措施會令俄羅斯付出具大代價，迫使它使用軍中洗碗機當中的晶片。「這證明了，科技出口管制可以不只是預防性工具；若以強力、持久及全面的方式實施，這類措施可以是美國與盟邦一項新的戰略工具資產，除了可迫使敵人付出成本，長期甚至可令它們的作戰能力惡化。」

不難將蘇利文的論述，與美國對中國的晶片新限令聯想在一起。一名中國分析師本週稍早便告訴彭博，美中在這方面如今「已無和解可能」。（譯者：張正芊）1111014