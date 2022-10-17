法國煉油廠持續罷工 總理揚言再次下令徵用工人

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（中央社巴黎16日綜合外電報導）法國總理柏納今天警告罷工的道達爾能源集團（TotalEnergies）工人，政府可能會再次行使徵用權，迫使工人重返工作崗位，以緩解燃料短缺的問題。

由於通膨居高不下，總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府正面臨日益嚴重的社會動盪，今天有數以千計人抗議物價飆升，好幾個工會呼籲舉行大罷工。

左翼政黨「不屈法國」（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）也支持一些工會對於18日舉行大罷工的要求。

綜合法新社和路透社報導，柏納（Elisabeth Borne）告訴TF1電視台，如果明天局勢仍然緊張，那麼當局將繼續發布強制徵用令，如同上週一樣。

柏納告訴TF1電視台，如果17日局勢仍然緊張，那麼當局將像上周一樣，繼續行使更多徵用權。她說，大約30%的加油站遇到了燃料供應問題，「那太多了」。

法國政府表示，經過3週的罷工後，法國3/7煉油廠和約200座主要燃料庫中的其中5座受到影響。

遊說團體「法國企業運動」（MEDEF）主席貝濟厄（Geoffroy Roux de Bezieux）告訴法國J電台（Radio J），燃料短缺再持續一週，可能對經濟產生真正的影響。

他說：「這不是一次正常的罷工。罷工的權利是有限度的。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1111017