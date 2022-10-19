日圓狂貶 日本再現外國客購買高價免稅品

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本政府10月11日大幅鬆綁邊境管控措施，目前已經可以看到外國觀光客帶來境內消費復甦的徵兆，不少外國客在百貨公司採購高價免稅品，帶動單日免稅品銷售金額倍數成長。

日本時事通信社報導，不過，日本大幅鬆綁外國觀光客入境初期，主要購物客源仍以台灣、香港及韓國為主，過去在日本引發「爆買」熱潮的中國客目前仍不多見，這也讓免稅商品銷售金額雖有成長，但遠不及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

大型家電量販店業者說，只要中國觀光客不回流的話，消費效果仍相當有限，期待中國政府放寬出境管制。

日本大幅鬆綁邊境管控加上日圓貶值，吸引不少外國觀光客在百貨公司購買手錶及名牌等高價商品，單日免稅商品銷售金額，是前一年同期約20倍之多，日本零售業界正式展開爭奪商機的商戰。

位於東京都銀座地區的松屋百貨，10月18日下午可以看到外國觀光客相繼來到3樓的退稅櫃台辦理退稅手續。

來自香港的30歲女性說，很開心日圓貶值讓東西變得便宜。這名女性採購了包包及領巾等商品，花費逾百萬日圓。

松屋百貨近期平日及假日免稅商品銷售金額都快速成長，負責人說，免稅商品復甦比想像中來得早。

同樣位於銀座地區的三越百貨，截至10月16日止的一週內，免稅商品銷售金額約成長10倍，熱銷商品包括手錶及首飾。負責人說，主要受惠日圓貶值，接下來外國觀光客將更為增加，對銷售狀況想必會更為有利。

為確實抓住外國觀光客購物需求，松屋百貨已將自動翻譯機配發給從業人員；伊勢丹百貨新宿店也將在11月下旬擴充退稅櫃台。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1111019