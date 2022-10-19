3D列印槍枝尚未成氣候 歐美專家仍籲防患未然

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（中央社巴黎18日綜合外電報導）儘管目前極右翼分子對3D列印槍枝的興趣有限，這類自製槍枝在歐洲社會也遠遠還不到氾濫成災地步，但多國警方查扣愈來愈多以列印零件所製槍枝的事實，仍敲響這項新威脅的警鐘。

法新社報導，2013年，自稱「加密無政府主義者」的美國武器愛好者威爾森（Cody Wilson）示範了一把大多以3D列印零件打造的手槍，並在網路分享設計圖。自此之後，這類自製槍枝已愈來愈普遍。

威爾森這支器示範片，在美國這個槍枝管制法規鬆散、大規模槍擊血案頻傳的國家掀起警訊。

而在歐洲，光是今年9月，冰島警方已逮捕了4名涉嫌策劃「恐怖襲擊」的人士，並沒收多把3D列印的半自動武器。同一個月份，西班牙當局在巴斯克自治區（Basque Country）也發現了一個40多歲男子的非法槍枝廠房。

歐洲刑警組織（Europol）發言人米哈洛娃（Ina Mihaylova）說：「快速演變的先進科技，或許會導致這在不久的將來成為更嚴重的威脅。」

傳統武器拜序號和驗證標記之賜，很容易追蹤；但這些「自製」槍型要追蹤起來就沒那麼容易。

米哈洛娃表示，目前來說，「犯罪市場上可得的專業製造武器的品質，與3D列印/自製武器的品質仍相去甚遠」。

她補充說，「完全由塑膠製的3D列印槍枝通常無法抵擋實彈的壓力」，它們需要金屬製成的槍管、槍膛或撞針。

但法國盧恩大學（University of Rouen）彈道學專家戈布拉斯（Christian Goblas）表示，「3D金屬列印」有可能在未來10年變得更便宜、更易入手，這可能會使自製武器更耐用也更可靠。

儘管如此，位在倫敦的國際激進主義研究中心（ICSR）高階研究員巴斯拉（Rajan Basra）認為，以3D列印方式自製武器對槍枝愛好者或自由主義者來說，主要還是好奇而已。

就算在槍枝管制嚴格的國家，買家也有比3D列印槍枝更好的選擇。比如，在法國，你可以在黑市以500至1500歐元（約新台幣1.6萬至4.8萬元）價格買到卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）突擊步槍。

以3D列印零件製成的武器做案，最知名當屬德國2019年的一起槍擊案。

一名槍手在東部城市哈雷（Halle）想闖入猶太教堂未成後殺害了兩人。攻擊者製作的影音顯示，他的武器一再卡彈，影片中可以聽到他說：「至少我展示出自製手槍有多廢。」

國際激進主義研究中心另一位研究員克勞福（Blyth Crawford）表示，這起攻擊是特例，「3D列印槍枝尚未被視為真的可以用來替代要進行大規模槍擊的真槍，因為它們受過的考驗相對要少」。

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）反恐研究員魏爾（Jacob Ware）同意克勞福的說法，說並非所有極端分子都熱衷花這麼多功夫去製作一把槍。他說：「目前，3D列印不太可能成為恐怖主義的未來。」

然而，他補充說：「司法系統應該走在前端…防患未然，以免為時已晚」。（譯者：蔡佳敏/核稿：林治平）1111019