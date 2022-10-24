泰國校長貪污營養午餐補助 法院判刑192年

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（中央社記者呂欣憓曼谷24日專電）泰國一名學校校長因為利用兒童營養午餐補助計畫貪污，被法院判處385年有期徒刑，男子認罪後減半到192年又6個月。法院指出，男子的行為導致孩童營養不足，會有長期負面影響。

這名叫做宋昭（Somchao Sithichen ）的男子之前在泰國南部素叻他尼府（Surat Thani）的邦塔邁學校（Ban Tha Mai shcool）擔任校長。2018年6月，有家長向當地教育單位投訴，學校的營養午餐只有麵線和魚露，當地一個反貪污團體隨後在網路上曝光小朋友的營養午餐內容後，引起全國民眾關注。

泰國政府會補助營養午餐經費給公立學校，這間學校有200多位學生，每個學生每天的午餐補助費是泰銖20元，經過當地政府教育單位調查，宋昭獨攬購買食材的權力，然後從中中飽私囊。

曼谷郵報（Bangkok Post）和泰國公視（Thai PBS）報導，素叻他尼府的貪污及瀆職犯罪法庭（Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases）日前判決，宋昭觸犯刑法151條和157條，由於他共面臨77項指控，每項指控判處5年有期徒刑，總共385年。

由於宋昭認罪並配合調查，法院減刑一半至192年又6個月，不過根據泰國法律，除非被判處無期徒刑，一個人服刑最高年限是50年。

法院判決指出，雖然宋昭面臨的每項指控刑度不重，但整體而言是嚴重的行為，因為他的行為會導致孩童無法獲得足夠的營養，會對孩童有長期的負面影響。（編輯：韋樞）1111024