數位安全威脅越趨複雜 新加坡成立第4軍種因應

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（中央社記者侯姿瑩新加坡28日專電）數位攻擊恐導致必要服務中斷、資料被竊取，新加坡今天正式成立「國防數位防衛與情報軍」，在數位領域安全威脅越趨複雜之際，肩負防衛新加坡的任務。這是星國第4軍種。

新加坡國防部今晚發布新聞稿表示，整合新加坡武裝部隊原有相關單位及網路方面的能力，在傍晚舉行的檢閱禮上正式成立「國防數位防衛與情報軍」（Digital and Intelligence Service）。

這是新加坡在陸軍、海軍、空軍之外的第4軍種，將在數位領域威脅越趨複雜之際，肩負保衛星國安全的任務。

新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）在檢閱禮上致詞表示，成立「國防數位防衛與情報軍」來的正是時候，有助新加坡武裝部隊對抗數位及資訊領域方面的安全威脅。「過去10年，我們看到許多其他國家遭受的攻擊並非來自傳統武裝衝突，而是來自數位領域」。

她指出，數位攻擊能導致必要服務中斷、資料被竊取，甚至還會影響選舉。這類「混合戰」可以是國家或非國家行為者針對目標國家行動的前奏或一部分。

她表示，第4軍種將提供新加坡對抗數位領域攻擊的能力。

哈莉瑪也在檢閱禮上正式任命李毅駿准將為數位部隊總長。在場觀禮人士包括新加坡國防部長黃永宏、武裝部隊總長王賜吉中將等人。（編輯：黃自強）1111028