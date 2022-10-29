俄羅斯宣布完成30萬軍人動員 8.2萬人已派赴沙場

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（中央社烏克蘭赫松以北前線28日綜合外電報導）俄羅斯今天宣布已完成徵召後備役投入烏克蘭戰爭的工作，並在1個月內徵召數十萬人，其中8萬2000人已派赴沙場。

路透社報導，這項宣布似乎結束了一場分裂的動員運動；這是俄羅斯自二次世界大戰以來首度動員，已導致數以萬計男性逃離俄國，並引發了第一場持續的反戰公眾抗議活動。

國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）在電視播出的會議上告訴總統蒲亭（Vladimir Putin）：「您設定的（動員）30萬人工作已經完成。沒有計劃採取進一步措施。」蕭依古說，8萬2000人已派赴戰區，其餘的人正在接受訓練。

蒲亭感謝後備役「對職責的奉獻、愛國情操，以及捍衛我國的堅定決心，捍衛俄羅斯，也就是他們的家園、家庭、我國公民、我國人民」。

兩人都坦承在徵召初期有一些「問題」。蕭依古表示，補給新動員部隊的初步問題後來已經解決。蒲亭說，由於俄國很長一段時間沒有執行動員，無可避免會犯點小錯，不過大家已經記取教訓。

蒲亭和其他官員承認在動員過程中犯了若干錯誤，包括徵召年紀太大的男性或不適合的人，不過問題會獲得解決。據信有數以萬計俄羅斯男性已出逃，以免被迫上戰場，許多人逃往前蘇聯共和國鄰國。

不過烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，他對莫斯科當局已完成軍人徵召一事存疑。

澤倫斯基在晚間電視轉播的演說中表示，俄羅斯部隊「準備和裝備不足，被指揮官殘酷利用，讓我們猜測俄國可能很快就會需要新一批人馬投入戰事」。

蒲亭於俄軍上個月在戰地遭遇重大挫敗後頒布動員令，這是多數俄羅斯人首度受到2月展開的「特別軍事行動」直接影響。

超過2000人在反動員抗議行動中遭逮捕，特別是少數族裔人口居住的部分地區，他們抱怨自己在派往前線方面遭到不成比例的鎖定。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1111029