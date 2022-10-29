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美國再軍援烏克蘭2.75億美元 供海馬士系統與砲彈

2022/10/29 06:27（10/29 07:40 更新）
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圖為海馬士多管火箭系統。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
圖為海馬士多管火箭系統。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國國防部今天宣布，將提供烏克蘭新的一筆2.75億美元軍援，以幫助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。

法新社報導，美國國防部副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）告訴記者，這項新的軍援包括高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士）、各類型155毫米砲彈、反裝甲系統、小型武器彈藥和4具衛星通訊天線。

辛赫表示：「我們眼見烏克蘭基礎建設和電網成為俄軍目標，這些天線在烏克蘭基建遭受攻擊的時刻將增強地面防禦能力。」

她說，它們並非用來替代馬斯克（Elon Musk）的美國太空探索科技公司（SpaceX）星鏈（Starlink）服務，「與星鏈連結這方面無關」。

加上這筆軍援，美國自2021年初期以來的援烏金額已超過185億美元，自俄羅斯2月入侵烏克蘭迄今也已接近180億美元。（譯者：徐睿承）1111029

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