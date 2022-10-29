比利時外長警告中國商船恐作軍用 中籲收回言論遭拒

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（中央社布魯塞爾29日綜合外電報導）在中國投資歐洲港口等基礎設施引起疑慮的情況下，比利時外長拉碧警告中國商船可能會改裝成軍艦的談話，引起雙方外交糾紛，而中方要求拉碧收回此一言論遭到拒絕。

美國政治新聞網站Politico報導，布魯塞爾自由大學（Free University of Brussels）教授霍爾斯拉格（Jonathan Holslag）近來對中國海運業者在比利時港口扮演的角色發出警告。

拉碧（Hadja Lahbib）本月稍早在接受比利時媒體訪問時提到霍爾斯拉格的警告，她說，「你們也讀到了，中國商船可以如何改裝成載運軍備的軍艦」。

記者詢問，比利時是否應處理中國遠洋運輸（集團）公司對比國港口的投資，拉碧答稱，比國應考慮採取這種作法，而且「我們與歐洲聯盟其他國家必須減少對中國的戰略依賴」。

Politico報導，根據一份外洩的外交電文，在拉碧接受訪問數天後，中國駐比利時大使館一名官員會見比國外交部官員，批評拉碧有關中國軍艦恐偽裝成民用船舶的指控，並要求比利時方面收回這種言論，但遭比國外交部拒絕。

這名中國外交官婉轉地威脅稱，中、比2國港口之間的貿易對比國有利可圖，比國若希望繼續獲利，就應尊重這種經濟活動。

Politico指出，這份外交電文令外界得以罕見地一窺歐洲和中國目前不斷激化的緊張關係，而在習慣三緘其口的外交關係領域，此種緊張通常會秘而不宣。

目前歐洲各國對於中國投資當地港口等基礎設施，日益感到不安。德國政府近來與中國達成協議，同意中遠公司收購漢堡港（Hamburg）一座貨櫃碼頭24.9%股權，就充滿爭議。

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隨著中共總書記習近平取得第3個任期，歐洲各國已針對中國發出警訊，日益擔心中國與俄羅斯結盟會構成嚴重的長期戰略威脅。

然而歐盟各國間對如何處理與中國關係卻少有共識，比如德國總理蕭茲（Olaf Scholz）就主張繼續與中國密切交往，並計畫下週訪問北京。其他歐盟國則認為，這種作法恐重蹈德國在能源上過度依賴俄羅斯的覆轍。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1111029