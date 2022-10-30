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索馬利亞首都汽車炸彈攻擊 至少百人死300傷

2022/10/30 15:14（10/30 15:26 更新）
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索馬利亞首都摩加迪休發生汽車炸彈攻擊案，喪生人數目前已攀升至100人。（路透社）
索馬利亞首都摩加迪休發生汽車炸彈攻擊案，喪生人數目前已攀升至100人。（路透社）
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（中央社索馬利亞首都摩加迪休30日綜合外電報導）索馬利亞總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）今天表示，首都摩加迪休交通繁忙路口發生的汽車炸彈攻擊案，喪生人數目前已攀升至100人。

綜合法新社和路透社報導，穆哈莫德趕往現場了解後表示，目前為止死亡人數已達100人、受傷300人，死傷還在增加。

摩加迪休這場事故，第1次爆炸襲擊繁忙路口附近的教育部；第2次爆炸發生在救護車抵達後，民眾聚集一起幫助受害者之時。

附近建物的窗戶被爆炸聲震碎，大樓外面的柏油地面流滿鮮血。

沒人立即出面承認此一事件是他們所為，但總統穆哈莫德指責是伊斯蘭組織「青年黨」（al Shabaab）所做。對於引發重大傷亡事件，青年黨通常避不出面。

就在這次事件的同一地點，2017年10月曾經發生索馬利亞最大的爆炸案，當時造成500多人死亡。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1111030

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