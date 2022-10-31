梨泰院踩踏事件影響 曼谷繃緊神經加強應對措施

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（中央社記者呂欣憓曼谷31日專電）韓國梨泰院發生踩踏事件造成上百人喪生，觀光大國泰國提高警覺，特別是旅客聚集的曼谷將由市府官員和警察四處宣導觀光客注意安全，曼谷市府並做好應對緊急狀況的準備和措施。

泰國年底的觀光旺季即將來臨，年底前有水燈節、聖誕節和跨年等大型節慶，政府預估每個月將有200萬人次旅客造訪泰國，在發生梨泰院踩踏事件後，觀光重鎮曼谷繃緊神經。

曼谷市政府發言人艾可瓦藍右（Aekwaranyoo Amrapal ）昨天表示，市府將在曼谷觀光客聚集的地方如考山路（Khaosan）、伊卡邁（Ekkamai）以及通羅（Thonglor）等地加強監視安全措施，各區官員、警察和志工也會四處宣導民眾注意人身安全。

艾可瓦藍右指出，曼谷災害防治部門（Bangkok disaster prevention and mitigation department）將要求各大娛樂場所加強安全措施，避免發生緊急狀況特別是火災，娛樂場所必須安裝警鈴、滅火裝置以及設計逃生路線，並確保顧客了解到這些安全措施。

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艾可瓦藍右表示，與此同時，曼谷市政府法務人員將和警察以及志工合作，加強人群管控並避免犯罪行為如偷竊和詐欺，快速反應人員、救護車和急救裝備都會預備好以應對各種緊急狀況。

根據泰國外交部提供的訊息，韓國警方通知泰國駐韓大使館，有一名27歲的泰國女子在梨泰院踩踏事件中喪生，泰國駐韓大使館已經通知她的家人，並將全力協助相關事宜。（編輯：高照芬）1111031