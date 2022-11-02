日本抗議北韓頻繁試射 召開國安會議因應

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（中央社東京2日綜合外電報導）北韓今天再度試射彈道飛彈，日本首相岸田文雄對北韓以前所未見的高頻率試射表達絕不容許立場。日本政府除透過駐北京大使館表達抗議，也召開國家安全保障會議（NSC）因應。

日本讀賣新聞報導，日本防衛大臣濱田靖一說，北韓今天上午8時50分左右至少試射2枚彈道飛彈，掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外海域。這2枚彈道飛彈有可能以不規則軌道飛行。

第1枚飛彈最高高度約150公里、飛行距離約150公里；第2枚最高高度約100公里、飛行距離約200公里。日本政府已透過駐北京大使館表達抗議。

濱田受訪時說，絕對無法容許北韓不斷地試射彈道飛彈，也不能忽視北韓大幅提升飛彈技術。

日本放送協會（NHK）報導，岸田文雄今天上午步入首相官邸時受訪說，北韓稍早試射了彈道飛彈，他已指示相關部會向民眾公開相關資訊並確認安全等事項。

岸田說，北韓以前所未見的高頻率反覆試射飛彈，「絕對無法容許」；鑑於朝鮮半島緊張情勢升高，將盡速召開國家安全保障會議，聽取更詳細報告。

日本政府今天上午11時過後起舉行國家安全保障會議，出席人士包括岸田文雄、濱田靖一及外務大臣林芳正等人，商議如何因應北韓試射彈道飛彈。面對北韓接下來可能進行的核試驗在內，研判可能會有更進一步挑釁行為，日本政府將竭盡全力進行警戒監視等工作。

時事通信社報導，美韓軍隊到11月4日止，共出動約240架軍機展開大規模空中演訓「警戒風暴」（Vigilant Storm），研判北韓今天試射是對聯合軍演表示反彈。

防衛省等單位表示，今天是北韓今年第29次試射彈道飛彈等飛彈，特別是從9月下旬到10月底間總共試射10次，頻率之高前所未見。

在今天以前試射的28次中，推測有23次是彈道飛彈，另有1次可能是彈道飛彈，其他4次推測是長程巡弋飛彈等飛彈。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1111102