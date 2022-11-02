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共軍測量艦再侵日本領海 日方機艦海空警監

2022/11/2 13:05
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（中央社東京2日綜合外電報導）日本防衛省今天公布，中國海軍一艘測量艦侵入日本鹿兒島縣近海的日本領海，日方除出動機艦進行海空警監與情蒐外，也透過外交管道向中方表達憂慮。

日本富士新聞網報導，防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）表示，中國海軍一艘測量艦今天凌晨零時10分左右，在鹿兒島縣口永良部島西南方海面上航行，確認已侵入日本領海。

海上自衛隊出動2架P-1、1架P-3C反潛巡邏機及飛彈快艇蒼鷹號進行海空警監與情蒐；這艘中國測量艦之後在凌晨3時左右駛離日本領海。

朝日新聞報導，日方已透過外交管道向中國方面表達憂慮。這是防衛省第8次公布中國艦艇侵入日本領海，也是第5次公布中國測量艦侵入領海。

日本電視台報導，這是中國海軍艦艇今年第4次侵入日本領海，創單年侵入次數新高紀錄。

TBS電視台報導，這是繼今年9月以來，再度有中國海軍艦艇侵入日本領海。

防衛省表示，中國近年來在日本周邊的軍事活動有愈加頻繁與擴大傾向，研判這次在日本領海內航行也是其活動一環；他們對中方在日本領海內航行的連串舉動抱持憂慮密切關注，也會持續做好萬全的警監等工作。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111102

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