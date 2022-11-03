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巴基斯坦前總理伊姆蘭汗 示威途中遭槍擊受傷

2022/11/3 20:11（11/4 07:30 更新）
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巴基斯坦前總理伊姆蘭汗3日在一場政治集會活動中受到槍傷。圖為伊姆蘭汗4月向支持者發表談話。（路透社）
巴基斯坦前總理伊姆蘭汗3日在一場政治集會活動中受到槍傷。圖為伊姆蘭汗4月向支持者發表談話。（路透社）
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（中央社記者林行健新德里3日專電）巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）今天在座車內遭人開槍，據報腿部中彈受傷送醫，襲擊者已被逮捕。

根據巴基斯坦媒體電視台Geo News報導，伊姆蘭汗從10月29日開始長途示威，帶領車隊從拉合爾（Lahore）前進首都伊斯蘭馬巴德 （Islamabad），要求提前舉行大選。

伊姆蘭汗計劃在抵達伊斯蘭馬巴德之後，針對現任總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）領導的執政聯盟展開靜坐示威，一路上車隊聲勢漸趨浩大，但他拒絕確認哪一天會抵達伊斯蘭馬巴德。

車隊今天行進至古治蘭瓦拉（Gujranwala）一處市集時，突然有人朝伊姆蘭汗所在的貨櫃車開槍，伊姆蘭汗腿部中彈。

伊姆蘭汗現仍為巴基斯坦正義運動黨（PTI）黨主席。根據PTI官方推特分享的影片，伊姆蘭汗在送醫前，從貨櫃車的門口向支持者揮手。

事件至少還有造成兩名資深PTI黨員受傷，包括一名參議員。

Geo News稱，凶手已被警察當場逮捕。

伊姆蘭汗今年4月在國民議會的不信任投票中被罷黜，結束了近4年的掌權，但仍是PTI的黨主席。

槍擊事件發生後，夏立夫在推特發文譴責暴力，並已指示相關單位調查這起事件，並加強保安工作。（編輯：黃自強）1111103

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