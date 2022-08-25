安倍遇刺身亡 兩大因素造成維安未發現槍手接近

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，日本警察廳今天公布彙整後的調查結果指出，當天維安計畫不夠完備，加上現場指揮與情報共享也不充分，才會導致沒注意到槍手接近的重大後果。

日本放送協會（NHK）報導，安倍7月在奈良市遭槍擊身亡，警察廳針對未能防範槍擊案發生的當時維安工作進行檢證，今天公布包括上述內容的彙整結果。

根據公布內容，造成嚴重後果的最大問題，在於安倍後方警戒不足，讓槍手可從後方接近；而造成這個問題的主因包括，維安單位在安倍演說前改變警員配置，將前方警戒視為重點的同時卻未共享情報，導致未採取指揮警員補位後方空檔等措施。

另外，有關奈良縣警方製作的維安警備計畫，是草率地沿襲過去所做計畫，對後方危險性有所疏漏，且未部署足夠數量的警員，也沒有載明指揮官的任務，確有不完備之處。

有關維安警備計畫，警察廳至今為止都是交由地方警察擬訂，除了首相及國賓等人外，並不會事前要求地方報告，也沒有判斷維安危險性等的機制，這次將針對這方面進行修正。

具體來說，規定維安基本事項等的「警護要則」（維安準則），時隔30年將進行修訂，要求地方警察依據所公布的維安警備計畫標準擬訂計畫，警察廳也將新增聽取報告提出修正的機制。

此外，使用無人機從上空掌握維安現場狀況，及在維安對象四周設置防彈玻璃等，也將引進新設備，警察廳將在維安運用方面進行徹底修正。

讀賣新聞報導，與此相關，奈良縣警察局今天以維安計畫及當天因應作為發生不夠完備的情況，宣布給予7人減俸懲戒處分。

警察廳今天也公布給予奈良縣警察局本部長鬼塚友章減俸3個月懲戒處分，而鬼塚有意請辭。

警察廳所做檢證結果顯示，在制訂維安計畫階段由於草率地沿襲前例，並未針對當天危險程度進行充分檢討，且現場維安人員間的合作也不充足。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110825