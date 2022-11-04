李克強會見蕭茲：中國開放大門只會越開越大

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（中央社台北4日電）中國國務院總理李克強今天會見德國總理蕭茲時表示，經貿合作是中德關係發展的壓艙石，中方願與德方加強貿易投資等重點領域合作。中國堅持改革開放的基本國策，「開放的大門只會越開越大」。

蕭茲（Olaf Scholz）4日上午率團抵達北京訪問，先與中國國家主席習近平在人民大會堂會談。會談結束後，習近平在人民大會堂金色大廳為蕭茲舉行了午宴。

據央視新聞聯播，李克強下午在北京人民大會堂舉行儀式，歡迎蕭茲對中國進行正式訪問。軍樂團奏德中兩國國歌，李克強陪同蕭茲檢閱了中國人民解放軍儀仗隊。

歡迎儀式後，李克強與蕭茲舉行會談。

李克強表示，中德同為世界主要經濟體，彼此交往日益增多，務實合作不斷邁上新台階。當今世界遇到諸多困難和挑戰，全球經濟面臨衰退的風險，在此背景下，信心和預期顯得更加珍貴。

他表示，中方願同德方一道，在相互尊重、互利互惠基礎上，持續推動中德關係健康穩定向前發展，為國際關係增添更多穩定性，為世界經濟注入更多發展動能，更好維護地區和世界的和平與穩定。

李克強指出，「雙向開放、互利共贏」是中德務實合作的鮮明特徵，經貿合作是兩國關係發展的壓艙石。「中方願同德方加強貿易投資、製造業、疫苗等重點領域合作」，積極推動建立應對氣候變化合作機制，「有序推動增加兩國直航航班，更好便利雙方人員往來」。

李克強還說，中國堅定不移走和平發展道路，堅持改革開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，「開放的大門只會越開越大」。

報導稱，蕭茲表示，德中建交50年來，兩國政治、經貿等領域合作取得豐碩成果。「德國不主張脫鉤」，希望確保世界和平發展，維護全球經濟增長，實現平等市場准入。德方願同中方共同克服COVID-19疫情影響，在平等互惠基礎上深化經貿、應對氣候變化等領域合作，促進人員交往，推動德中關係進一步深入發展。

據報導，雙方還就「烏克蘭危機等共同關心的國際和地區問題」交換了意見，表示將致力於維護世界和平與地區穩定。

會談後，兩國總理共同會見了記者。

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李克強表示，中德兩國作為亞歐大陸兩端的主要經濟體，應當增進戰略互信，堅持雙向開放，深化互利共贏合作，向世界發出堅持多邊主義，支持世界多極化，共同維護自由、公平貿易的積極信號。中德務實合作取得豐碩成果。雙方一致同意增進中德之間的交往和各領域交流，深化重點項目合作。中國將持續推進高水平對外開放，使中國成為對外開放的高地，外商投資的熱土。

蕭茲表示，德中經貿往來和雙邊關係日益密切。德方願同中方增進互信，拓展重點領域合作，推動建立應對氣候變化對話機制，攜手應對糧食安全、能源安全、生態環境等方面的挑戰，為推動世界和平與發展作出積極貢獻。（編輯：楊昇儒）1111104