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27歲當選法國極右派政黨黨魁 巴德拉接班雷朋

2022/11/5 22:11
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（中央社巴黎5日綜合外電報導）法國極右派政黨「國民聯盟」今天舉行黨大會選出新主席，現年27歲的歐洲議會議員巴德拉（Jordan Bardella）獲得一面倒支持當選黨魁，成為雷朋（Marine Le Pen）的接班人。

路透社報導，巴德拉是「國民聯盟」（Rassemblement National，RN）忠誠的黨員，擔任代理主席已一年，這次黨內選舉拿下85%選票，對手艾利奧（Louis Aliot）則拿下其餘15%。艾利奧是雷朋的前伴侶。

雷朋去年卸下黨魁職務，投入今年舉行的法國總統大選，最後敗給連任成功的馬克宏（Emmanuel Macron）。

雷朋今天在黨大會上表示：「我不會離開國民聯盟去度假，我會出現在國家需要我的地方。」外界普遍預期，雷朋2027年將再次競逐總統大位。

巴德拉出身艱困的工人階級社區，他表示將繼續雷朋的努力、吸引更多極右派核心支持者以外的選民。

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巴德拉上週告訴路透社，若雷朋家族以外的人士能出任國民聯盟主席，會代表黨內一個「小型文化革命」。國民聯盟前身是雷朋的父親尚馬力（Jean-Marie Le Pen）1972年創立的政黨「民族陣線」（National Front）。

巴德拉近年成為法國媒體上知名度最高的雷朋悍將之一。他的機敏反應和咄咄逼人的態度，使他成為馬克宏內閣成員和國會議員上電視節目時最難纏的對手。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1111105

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