美國費城槍擊案至少9人受傷 2人情況危急
2022/11/6 15:55（11/6 16:28 更新）
美國賓州最大城市費城5日晚間發生一起槍擊事件，幾名槍手從一輛汽車下車後開槍濫射，至少打傷9人。（中央社檔案照片）
（中央社費城6日綜合外電報導）美國賓州最大城市費城昨晚發生一起槍擊事件，幾名槍手從一輛汽車下車後開槍濫射，至少打傷9人，其中兩人情況危急。
路透社報導，費城警察局第一副局長史丹福（John Stanford）在電視記者會上表示，這幾名槍手在費城肯辛頓（Kensington）從一輛車下來後便開始射擊，開了約40槍。
史丹福說，傷者被送醫治療，其中7人情況穩定。他說，槍手行凶後即返回車上揚長而去，他們的目標尚不得而知，警方正在進行調查。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
這起流血事件發生在美國一系列校園槍擊事件之後，僅今年1年，就已造成數十人死傷，為美國有關槍支管制的長期爭論增添話題。今年傷亡最慘重的一起槍擊事件發生在5月，一名槍手在德州尤瓦爾迪（Uvalde）開槍殺害19名兒童和兩名成年人。
10月31日萬聖夜，堪薩斯市（Kansas City）和芝加哥分別發生槍擊事件，造成1人死亡，約20人受傷。（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1111106
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。