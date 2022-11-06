美國費城槍擊案至少9人受傷 2人情況危急

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美國賓州最大城市費城5日晚間發生一起槍擊事件，幾名槍手從一輛汽車下車後開槍濫射，至少打傷9人。（中央社檔案照片）

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（中央社費城6日綜合外電報導）美國賓州最大城市費城昨晚發生一起槍擊事件，幾名槍手從一輛汽車下車後開槍濫射，至少打傷9人，其中兩人情況危急。

路透社報導，費城警察局第一副局長史丹福（John Stanford）在電視記者會上表示，這幾名槍手在費城肯辛頓（Kensington）從一輛車下來後便開始射擊，開了約40槍。

史丹福說，傷者被送醫治療，其中7人情況穩定。他說，槍手行凶後即返回車上揚長而去，他們的目標尚不得而知，警方正在進行調查。

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這起流血事件發生在美國一系列校園槍擊事件之後，僅今年1年，就已造成數十人死傷，為美國有關槍支管制的長期爭論增添話題。今年傷亡最慘重的一起槍擊事件發生在5月，一名槍手在德州尤瓦爾迪（Uvalde）開槍殺害19名兒童和兩名成年人。

10月31日萬聖夜，堪薩斯市（Kansas City）和芝加哥分別發生槍擊事件，造成1人死亡，約20人受傷。（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1111106