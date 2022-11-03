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美佛州派克蘭校園槍擊案 凶手正式被判無期徒刑

2022/11/3 11:10（11/3 11:46 更新）
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美國佛州派克蘭道格拉斯中學2018年發生槍擊案，共有17人殞命，凶手克魯茲（中）2日正式被處以無期徒刑。（路透社）
美國佛州派克蘭道格拉斯中學2018年發生槍擊案，共有17人殞命，凶手克魯茲（中）2日正式被處以無期徒刑。（路透社）
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（中央社佛州勞德岱堡2日綜合外電報導）美國佛州派克蘭（Parkland）的道格拉斯中學2018年發生槍擊案，共有17人殞命，在法庭聽取倖存者及受害者親屬數小時的證詞後，凶手克魯茲今天正式被處以無期徒刑。

陪審團上個月投票後，沒讓克魯茲（Nikolas Cruz）被判死刑，但需終身監禁、不得假釋。派克蘭校園槍擊案是美國史上最慘重的大規模校園槍擊案之一。

克魯茲去年針對預謀殺人的指控認罪。他在2018年2月14日闖進校園犯案，以半自動步槍射殺學生及教職員共17人，今年稍早面臨為期3個月的量刑審判。

佛羅里達州布羅瓦郡（Broward County）巡迴法院法官謝瑞爾（Elizabeth Scherer）同意檢方的請求，讓受害者親屬在宣判前先在庭上發表談話。

許多受害者親屬譴責陪審團的決定，並批評佛州要求12名陪審團成員需一致同意，才能判處被告死刑的法律。

17歲受害者德沃瑞特（Nicholas Dworet）的母親安妮卡（Annika Dworet）說：「到底罪行要嚴重到什麼程度才能判處死刑？」

許多受害者的家屬今天直接與克魯茲面對面。克魯茲穿著橘紅色的囚服、戴著手銬、配戴大眼鏡和口罩，坐在他的公設辯護人旁邊。當其中一名受害者的母親跟他說戴口罩是不尊重時，他摘下了口罩。

17歲受害者拉姆齊（Helena Ramsay）的母親安妮（Anne Ramsay）告訴克魯茲，稱他「邪惡透頂」。伊涅茲（Inez Hixon）稱克魯茲是「國內的恐怖分子」，因為克魯茲殺害她的公公，道格拉斯中學的體育主任希克森 （Chris Hixon）。

克魯茲在勞德岱堡（Fort Lauderdale）以北約50公里派克蘭（Parkland）的道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）行凶時，年僅19歲，當時他已遭學校退學。

部分倖存者持續在美國舉辦由青年發起的運動，要求要有更嚴格的槍枝管制。美國的私人擁槍率居全球之冠，而且經常發生大規模槍案。

克魯茲在聽證會上只做了簡短發言，回答法官問他是否瞭解訴訟程序的問題。

被克魯茲射中腿部的佛恩特斯（Samantha Fuentes）問克魯茲說，是否記得她流著血倒在教室時，曾與她對視。

佛恩特斯說：「你是個帶著AR-15和自以為是神的的可恨偏執狂。但若沒有你那愚蠢的槍，你什麼也不是。」

龔薩雷茲（Victoria Gonzalez）的男友，17歲的奧立佛（Joaquin Oliver)，也是被克魯茲殺害的死者之一。龔薩雷茲告訴克魯茲，當時他們在同一間教室。

龔薩雷茲跟克魯茲說：「我很遺憾你從未看過這個世界能夠給你的愛，我要的正義與知道你是生是死無關，我要的正義，在於知道我經歷了很多人終其一生都未有過的愛。」（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1111103

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克魯茲
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