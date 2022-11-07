首爾列車脫軌地鐵1號線大亂 憂出事通報逾10件

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）韓國無窮花號列車昨晚發生脫軌事故，導致首爾地鐵1號線今天班次延遲，原就擁擠的上班高峰時車廂及地鐵站人潮混亂狀況更為嚴重，警消單位一小時內就接到12件民眾通報「好像會出事」。

韓聯社報導，首爾九老警察署表示，今天上午8時13分至9時警消單位共接到來自地鐵1號線開峰站、九老站、新道林站的12件通報，內容包括「車廂內太擠無法呼吸」、「好像會出事」、「人潮太擁擠感覺需要管制」等。

開峰站站務員也因此向警方要求人力支援，表示「聚集在開峰站搭車民眾過多，只靠2名站務員難以進行管制」，警方也在8時19分左右派出6台警車、26名人力協助，所幸並無傳出人員傷亡。

警方表示，來自平常人潮不多的開峰站通報特別多，民眾在梨泰院踩踏意外發生後，對相關安全意外的不安提升，對可能發生事故的環境也更為敏感。

一名21歲大學生對媒體表示，因為不知道列車延誤，他可能會比平常晚一個小時才能到校，並提到不久前剛發生的梨泰院踩踏事件，「希望（當局）不要節省安全費用，給我們一個更安全的地鐵」。

6日晚間8時15分從首爾龍山發車，預計開往全羅北道益山的無窮花號在永登浦站附近發生出軌事故，鄰近鐵路因此受影響，地鐵1號線部分區段暫停行駛，轉乘大站新道林站的1號線月台一早鐵門深鎖，令許多趕著上班、上課的民眾不知所措。

首爾市府6日晚間9時42分發送訊息，稱脫軌事故已處理完成，1號線往來列車恢復運行，但事實並非如此，首爾市府遲至今天上午8時27分才再次發送簡訊通知1號線列車延遲發車，引發民眾不滿。

負責1號線營運的首爾交通公社則在上午9時10分，大約是通勤人潮開始散去的時候，才在推特公告1號線往來列車延遲發車的消息。（編輯：陳惠珍）1111107