西班牙米其林餐廳132瓶酒遭竊 損失逾20萬歐元

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遭竊132瓶珍貴葡萄酒的西班牙餐廳Coque，位在馬德里市中心，擁有米其林指南二顆星的殊榮。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年11月7日

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（中央社記者胡家綺馬德里7日專電）西班牙米其林二星餐廳Coque在10月31日凌晨遭竊，被偷走132瓶價值高昂的葡萄酒，包括經營者祖父流傳下來的1925年珍釀，損失達20萬歐元，是這一年來西班牙第二宗高價葡萄酒竊案。

位在馬德里市中心的米其林二星餐廳Coque在10月31日凌晨遭竊極富經濟與歷史價值的132瓶葡萄酒，包括名列法國波爾多右岸玻美侯（Pomerol）產區前三大高價酒的彼德綠堡（Petrus）和花堡（Château Lafleur）紅酒，以及西班牙知名葡萄酒產區里奧哈（Rioja）的多瓶陳年老酒。餐廳初估經濟損失達到20萬歐元（約新台幣630萬元）。

根據世界報（El Mundo）報導，3名蒙面竊賊利用餐廳週日和週一不營業的空檔，趁著鄰居仍在睡夢中，於凌晨時分闖入餐廳隔壁已停業1個月的藥局，由此進入餐廳中庭，解除警報系統後，打破玻璃門進入酒窖偷酒得逞。

Coque餐廳由桑多華三兄弟共同經營，馬里奧（Mario Sandoval）是主廚、狄艾戈（Diego Sandoval）管理前台、拉費爾（Rafael Sandoval）擔任侍酒師。

以復刻西班牙風味精髓受到米其林指南肯定，Coque餐廳擁有西班牙最具價值的酒窖之一，以藏酒的數量和質量聞名。酒窖共收藏超過2.5萬瓶葡萄酒，和一瓶1805年產自西班牙南部特拉法加（Trafalgar）的稀世絕釀，傳說是從特拉法加海戰的船隻上搶救出來的，世上僅存一瓶，因此Coque的酒窖也被稱為西班牙葡萄酒界的「聖器收藏室」。

拉費爾表示，偷酒大盜有備而來，偷走的都是產量極少、年份極高的稀有葡萄酒，市場價值高昂，他懷疑背後有葡萄酒黑市買主指定盜酒名單。

他說，這些酒是40年來累積的工作心血，也是家族的積蓄與投資，尤其是祖父所流傳下來的1925年份老酒，更具有難以估算的情感價值。

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去年10月，位於西班牙西部古城卡塞雷斯（Cáceres）的米其林二星餐廳Atrio，也遭到一對鴛鴦大盜於深夜偷走45瓶總價值高達160萬歐元的葡萄酒，全都是葡萄酒愛好者與收藏家心目中的頂級佳釀，包括38瓶來自法國布根地產區的羅曼尼康帝（Romanee-Conti）紅酒和7瓶法國波爾多產區的伊更堡（Château d'Yquem）貴腐甜白酒。

拉費爾提醒餐飲同業，葡萄酒黑市日漸活絡，他懇請同行切勿購買價格不明低於市價的葡萄酒，不論它們是假酒或是被偷的酒，這種做法都會鼓勵不法之徒、加劇竊案的發生。（編輯：韋樞）1111107