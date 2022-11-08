坦尚尼亞客機墜湖 漁夫第一時間救援義行可風

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（中央社坦尚尼亞布科巴8日綜合外電報導）坦尚尼亞客機墜入當地維多利亞湖中，奪走19條人命，最早在現場幫助救人的其中一名漁夫曾試圖協助駕駛艙內兩名機師脫困，雖然沒有成功，政府仍頒發獎金、提供工作，褒揚義行。

路透社及報導，當維多利亞湖（Lake Victoria）湖水開始湧入精密航空（Precision Air）編號PW 494客機機艙之際，乘客塞繆爾（Mectrida Samuel）知道自己片刻也不得遲疑，身旁的人當時都在瘋狂地試圖自救，不讓自己被迅速升高的水位淹沒。

原定飛往坦尚尼亞西北部城市布科巴（Bukoba）的這架客機6日失事墜入維多利亞湖，這起空難造成19人罹難。生還者塞繆爾描述飛機墜湖當下說：「一聲巨響後我馬上看見水開始流進機艙，乘客開始掙扎自救。」

「我試圖鬆開安全帶，及時離開座位，就是這個動作幫助我倖免於難。」

載有43人的這架雙渦輪螺旋槳發動飛機當時遭遇大雷雨，雨勢猛烈而且伴隨下沉氣流。目擊者看到，飛機已經轉彎要飛往機場，卻沒有成功進場，在低能見度之下飛得很不平穩，於當地時間上午8時53分猛然衝進維多利亞湖。坦尚尼亞當局尚未確定失事原因。

生還者和激動人心的救援工作相關報導在意外發生數小時後開始陸續出現，一直到數天之後都還有相關報導。

當地行政人員指出，兩名機師於飛機失事數小時後都還活著，而且從駕駛艙裡跟救難人員保持聯繫，但後來他們通報氧氣供應越來越少。

漁夫傑克森（Majaliwa Jackson）是圍觀群眾之一，他們當時急忙跳入湖中，幫忙打破機尾門拉出受困乘客。

他告訴英國廣播公司（BBC），自己潛入水下，試圖隔著駕駛艙擋風玻璃跟兩位機師比手勢，機師指示要他嘗試打破擋風玻璃，不過一名官員不讓他這麼做。

當他最後一次潛入水中時，則是跟機師道別。當局指出，救援人員抵達時，兩名機師已因氧氣耗盡而罹難。

現場畫面顯示，漁船和岸上民眾拉著牢牢綁住飛機尾翼的繩索，試圖將飛機從水中拖出。

塞繆爾說她當時奮力朝機尾的方向游，一名座艙空服員在那兒幫忙打開緊急逃生門，「幾分鐘後，就有當地漁夫來救我們」。

布科巴當地運動場昨天舉行了儀式，19名死者的棺木上擺放鮮花和他們生前的照片，家屬、宗教領袖和政府官員則列隊哀悼。

雖然終究沒有救出兩名機師，但是漁夫傑克森第一時間奮勇救人的義行獲得褒揚。政府宣布對他頒發相當於430美元的100萬坦尚尼亞先令獎金，並且對他提供消防救援隊員的工作。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1111108