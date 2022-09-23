波音為737 MAX安全性提供誤導性保證 挨罰64億元

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（中央社紐約22日綜合外電報導）美國監管機構今天宣布，證券管理委員會官員處罰航空巨擘波音公司2億美元（約新台幣64億元），原因是波音在2起致命墜機事件後，對737 MAX客機安全性做出誤導性保證。

美國證券管理委員會（Securities and Exchange Commission）透過聲明表示，波音公司（Boeing）同意接受處罰，以解決「疏忽違反（美國證券法）反欺詐規定」指控，稱波音及其領導人「將利潤置於人之上」。

法新社報導，前波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）也同意支付100萬美元，和解民事案件中的相同指控。

這份和解協議成為波音繼獅子航空（Lion Air）2018年10月墜毀印尼、衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）2019年3月墜毀衣索比亞後，波音因為737 MAX客機所遭遇的最新打擊。這兩起墜機事件共奪走近350條人命。

獅航空難發生1個月後，米倫伯格同意發布的波音新聞稿「選擇性地強調某些事實」，暗示飛行員失誤及飛機維護不善導致墜機。

這份新聞稿還證明了飛機的安全性，但沒有透露波音已知一個關鍵飛行處理系統，即操控特性增益系統 （MCAS）存在安全問題，並且正在重新設計。

美國證券管理委員會指出，第2起空難發生後，波音和米倫伯格儘管知悉截然不同的資訊，卻仍向公眾保證，稱737 MAX客機的聯邦認證中「沒有意外或差距」。

美國證券管理委員會主席詹斯勒（Gary Gensler）在新聞稿中表示：「在危機與悲劇時期，上市公司與高階主管向市場提供全面、公平和真實的揭露格外重要。」

「波音公司和其前執行長米倫伯格未能履行這最基本的責任。他們雖知道有嚴重安全顧慮，卻仍對737 MAX安全性提供保證，誤導投資人。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110923