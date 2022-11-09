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日本神盾戰系新艦 擬小型化並配巡弋飛彈

2022/11/9 12:24
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（中央社東京9日綜合外電報導）日本政府為強化防空能力，計劃新建兩艘配備神盾戰鬥系統的艦艇，目前傳出正檢討小型化艦體提高機動力，甚至也將配備美製戰斧巡弋飛彈納入考量。

日本共同社報導，不只一位日本政府相關人士透露，對原本計劃新建搭載神盾戰鬥系統的兩艘護衛艦，日本政府正檢討朝「小型化提高機動力」為方向變更設計，主因是原計畫遭批評難以跟現役8艘神盾艦及其他自衛艦整合與聯合運用。

如果順利變更設計，日本政府也考量在新艦上配備能打擊敵方基地的美製長程戰斧巡弋飛彈，增加新建護衛艦的用途。

日本政府早已放棄在本土部署飛彈防禦系統「陸基神盾」（Aegis Ashore），取而代之的是在2020年12月決定建造兩艘搭載神盾戰系的艦艇。

日本政府原先計畫是以北韓作為假想敵，但現在認為新艦也必須具備可彈性因應中國的能力。

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讀賣新聞日前報導，新艦除擁有飛彈防禦能力外，日本政府也設想具有因「自衛目的」打擊敵方飛彈基地等「反擊能力」的設計。為控制造艦成本，新艦艇將採一般的「單體船型」建造。

日本海上自衛隊目前擁有8艘神盾艦，活動海域包括釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）；而搭載神盾戰鬥系統的新艦則想定經常部署在日本海，負責警戒北韓飛彈威脅。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111109

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