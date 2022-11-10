紅色浪潮沒發生 川普策士要他延後宣布角逐總統

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美國期中選舉結果不符合共和黨所預期的國會席次大增，曾任川普競選團隊顧問的米勒表示，他將建議川普（圖）延後宣布角逐2024年總統大位。（路透社）

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）曾經擔任美國前總統川普競選團隊顧問的米勒今天表示，期中選舉結果不符合共和黨所預期的國會席次大增，他將建議川普延後宣布角逐2024年總統大位。

「財經內幕」（Business Insider）報導，米勒（Jason Miller）在保守派媒體「新聞頭條」（Newsmax）的訪問中指出，應該延後到共和黨籍的華克（Herschel Walker）與民主黨籍參議員華諾克（Raphael Warnock）12月喬治亞州參議員決選結果出爐之後，才展開選舉活動。

米勒表示：「我將建議總統（指川普）延到喬治亞州決選之後，此時此刻所有事情的優先順位絕對都該是華克才對，這比國內其他所有事情都還重要，我們得去突顯出喬治亞州才是焦點所在。」

目前不清楚川普是否會聽從米勒的獻策。米勒告訴新聞頭條，還沒有拍板定案。川普之前表示，11月15日在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂部（Mar-a-Lago）將有「重大宣布」。儘管川普沒有交代要宣布什麼事，外界普遍臆測那跟他投身2024年總統選戰有關。

川普今晚在給支持者的電郵中，重申11月15日將在海湖俱樂部發表「非常重大的宣布」。

相關計畫似乎取決於選前外界廣泛預期、民主黨在眾議院將會大失血的「紅色浪潮」。共和黨可能仍會繼續掌控眾院，只是領先席次會大幅縮小。目前參、眾兩院選情仍然難分難解。

川普曾經表示，希望期中選舉可以成為他對共和黨選民具有持續影響力的指標。

他昨天告訴串流媒體服務NewsNation：「我認為如果他們贏了，該把所有功勞全歸我。但是如果他們輸了，則完全不應該怪罪於我。」

但是「紅色浪潮」沒有發生，哪一黨會掌控參院還很難說。

與川普關係密切的一位暱名消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），川普似乎不願意將他要角逐下屆總統寶座的事延後到喬治亞州決選之後才宣布。

他的一名顧問告訴CNN：「我可以預見，他會說，因為選票上面沒有他，所以共和黨選民才會沒有成群結隊去投票。而且他會怪罪他自己以外的所有人。」

川普的發言人沒有立即回覆置評請求。

美聯社報導，共和黨人看起來仍有翻轉眾院選情的大好機會，最終也可能拿下參院。本來以為創紀錄高通貨膨脹率和現任總統拜登的低支持率將會讓選民心生沮喪，幫助共和黨旗開得勝的那些人，現在把矛頭對準川普。

共和黨資深策士利德（Scott Reed）說：「我意思是，我們本來有歷史性機會，川普卻網羅那些選不上的候選人，把事情搞砸。川普現在將會害共和黨連續輸掉3場選舉，該是擺脫這種蠢事的時候了。」（譯者：何宏儒/核稿：徐崇哲）1111110