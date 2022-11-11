史瓦帝尼司機街頭抗議 軍方開槍釀3傷

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（中央社史瓦帝尼首都姆巴巴內10日綜合外電報導）非洲國家史瓦帝尼今天有上百名運輸司機走向街頭，抗議4名同僚被逮捕；當地消息人士表示，政府武裝部隊向這群示威人士開槍，造成3人受傷。

今天在曼齊吉尼市（Manzini）約有100名小巴計程車和巴士司機走上街頭，要求釋放本週稍早被逮捕的4名司機，這4人被控襲擊1名女性顧客。

但抗議活動很快演變成暴力衝突。

目擊者表示，示威者搶劫商店並放火焚燒1個警察站，武裝部隊出動因應。

擔心當局報復而不願透露姓名的目擊者說，軍隊向搶奪1輛卡車的抗議人士開火。

當地醫院負責人西梅萊恩（Benjamin Simelane）表示，有3名運輸業者因槍傷送醫，目前正在接受治療。

第2名要求不具名的目擊者說，士兵逮到任何人就毆打，同時也開槍。

政府發言人恩蘇馬羅（Alpheous Nxumalo）說：「為了維護路權和大眾使用公共交通的權利，執法單位將持續執法。」

史瓦濟蘭地方交通協會（Swaziland Local Transport Association）主席德拉米尼（Musa Dlamini）表示，協會正在調查此事。

史瓦帝尼向來壓制異議，自1973年以來一直禁止民主運動和政黨。

位於非洲南部內陸的史瓦帝尼，過去稱史瓦濟蘭，是非洲最後一個絕對君主制國家。

一向和平的史瓦帝尼去年發生歷來最嚴重的動亂，延續數週的反君主制抗議活動至少造成37人喪生、數百人受傷。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1111111