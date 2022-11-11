誤用納粹屠殺猶太人週年行銷炸雞 肯德基挨轟

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（中央社柏林10日綜合外電報導）連鎖速食業者肯德基的應用程式App對德國消費者發送推播，邀請大家訂購起司炸雞來歡慶納粹屠殺猶太人的「水晶之夜」84週年，遭到砲轟，業者隨後急刪通知，並為此致歉。

由納粹帶頭的幫派1938年11月9日這天晚間在全國各地焚燒、破壞並洗劫猶太商店、企業和猶太會堂，這起事件咸認是納粹企圖系統性消滅歐洲猶太人的開端。「水晶之夜」（Kristallnacht）又稱「碎玻璃之夜」（Night of Broken Glass），因當時滿地碎玻璃在月光映照下閃閃發光猶如水晶閃爍而得名。

英國「衛報」（The Guardian）和法新社報導，肯德基App在「水晶之夜」84週年這天傳送上述訊息給消費者，引發譁然。

肯德基在致顧客的訊息裡寫道：「紀念水晶之夜，用更多柔軟的起司和香脆的炸雞來慰勞自己。現在就在肯德基！」

約莫1小時後，肯德基發送另一條訊息為第一則訊息致歉，並將此事歸咎於「系統出錯」。

外界推測，這條令人錯愕的訊息是由電腦自動生成，促銷起司炸雞的文字自動與當下的週年紀念與事件關鍵字結合來刺激銷售。

但德國社群媒體專家表示，他們對於肯德基電腦不具抓錯的檢查機制感到震驚，肯德基顯然是等到接獲錯誤訊息已發送出去的回報後，才驚覺大事不妙。

肯德基目前尚未對外說明這則訊息是如何發送出去的。肯德基在更正訊息中說：「我們深感抱歉，我們將立即檢查內部程序，以免再次發生這種事。請原諒我們的失誤。」

德國小報「畫報」（Bild）稱這個錯誤「低級庸俗」，還說這是「以紀念納粹政權受難者為代價的速食廣告」。

1938年11月9日到10日德國各地發生屠殺的這晚，納粹暴民在德國全國各地城鎮走上街頭，企圖用暴力行為威脅猶太公民。大批納粹黨衛軍和衝鋒隊軍人參與這些攻擊事件，還導致全國絕大多數的猶太會堂陷入火海。

官員當時表示，有91人在攻擊中罹難、約7500間店家被破壞，還有267間猶太會堂和社區禮堂被摧毀，但歷史學家認為真實數字更高，說有1300多人失去生命，還說德國和奧地利至少有1400間猶太會堂遭到嚴重損毀或摧毀。

「水晶之夜」當晚發生的事件，代表著猶太人從此無法在德國擁有公共生活，還導致數以十萬計猶太家庭逃離德國。3年後，納粹開始系統性地將猶太人大規模驅趕到集中營，也就是俗稱的「納粹大屠殺」，估計有600萬名歐洲猶太人遭到殺害。

不過肯德基並非唯一犯下這類過錯的速食業者。葡萄牙麥當勞（McDonald）曾在萬聖節用了「血腥星期天聖代」（Sundae Bloody Sundae）的口號來宣傳自家冰淇淋布丁。

在遭到抗議後撤掉宣傳活動，並表示公司從來就無意指涉1972年的「血腥星期天」事件，當時英國傘兵在北愛爾蘭德利（Derry）一場民權遊行中擊斃示威民眾。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1111111