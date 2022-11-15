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歐盟理事會主席籲別太依賴中國 尤其創新技術

2022/11/15 12:11
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（中央社印尼努沙杜阿15日綜合外電報導）歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）今天表示，歐洲會和中國打交道，但需要「再平衡」關係，避免在創新技術等領域變得太依賴中國。

路透社報導，米歇爾表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平昨天的會談就意義而言很重要且正面，「有競爭的選項，但沒有系統性衝突的選項」。

米歇爾在出席20國集團（G20）領袖峰會前的記者會上說，儘管雙方存在分歧，歐洲還是會與中國打交道，因為「傾聽彼此、加深理解很重要」。

不過他也表示，歐洲必須避免「重蹈覆轍」，即嚴重依賴俄羅斯化石燃料。

他說：「對於中國，我們不想在現今所需和未來需求量更大的創新技術方面過於依賴。這就是為何再平衡關係很重要，因此，與中國當局打交道也很重要。」

G20各國領袖今天在印尼峇里島（Bali）展開會談。儘管G20因為俄烏戰爭存在嚴重分歧，東道主印尼在峰會前仍力促G20聚焦行動，以助全球經濟復甦。

米歇爾表示，歐洲必須設法利用G20會議說服成員國對俄羅斯施加更大壓力，因為俄烏戰爭引發全球能源和糧食危機，言談間顯示這些領導人之間在凝聚共識方面存在種種挑戰。

他說，官員們昨晚就公報文本達成共識，並形容這是「正面」消息，但這樣的公報需要經過各國領袖批准。

由於俄羅斯和其他成員國在措辭上存在歧見，包括如何描述俄烏戰爭意見不一，G20部長會議未能產生聯合公報。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1111115

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