梨泰院事故釀逾百死 首爾市長承認事前預測失準

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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）韓國首爾市內的梨泰院10月底因萬聖節狂歡人潮引發踩踏事件，造成逾百人死傷，首爾市長吳世勳今天承認這起事故的根本原因是首爾市政府、行政安全部與警方的事前預測失準。

吳世勳今天出席首爾市議會答詢，MBC電視台報導，他被問及10月29事故原因時表示，「未預期萬聖節時梨泰院及弘大一帶會出現那麼大量人潮聚集」，承認這是「首爾市、行政安全部、警方與消防單位要反省的部分」。

萬聖節前夕的10月29日晚間，時隔3年可以在室外不戴口罩慶祝萬聖節的人潮聚集在梨泰院、弘大等年輕人經常群聚的鬧區，但在距離梨泰院地鐵站不遠的一條斜坡小巷中，因人群過度密集，許多動彈不得的民眾出現呼吸困難狀況，之後因推擠跌倒造成踩踏堆疊事故，共造成158人死亡、196人輕重傷。

相關當局對可預期的聚集人潮未採取事前因應措施，接獲多起通報後應對不力等問題受到各界質疑。

吳世勳表示，當局藉此機會開始討論如何統合112與119通報管理體系，並提出導入人工智慧（AI）或智能監視器等方式，補強既有系統的方案。

報導指出，設於首爾市政府大樓地下3樓的災難安全狀況室全天候運作，但在事故發生當天卻未能即時掌握112通報狀況，而是在第一次119通報的13分鐘後、也就是晚間10時28分才從首爾綜合防災中心得知這起事故。

此外，災難安全狀況室雖能隨時看到首爾市內約2.9萬台監視器畫面，但梨泰院所在的龍山區內監視器卻未連結到災難安全狀況室的監視系統，也是當局無法即時掌握事故發生的原因之一。

部分意見認為，首爾消防災難本部同時受到市政府與消防廳指揮的「雙頭馬車」結構，造成事發當天相關單位未能迅速進行報告與溝通。

吳世勳對此表示，市長的確有指揮、管制的權利，說明消防災難本部長在事故發生時必須向市長報告，但他也強調原則是「先處理、後報告」，消防災難本部應先進行救災工作後再報告現場狀況。（編輯：韋樞）1111116