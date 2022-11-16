APEC未來之聲台灣青年分享經驗 捍衛下世代願景

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台灣APEC青年領袖代表16日在泰國曼谷與各國代表進行小組交流，針對金融科技、永續環境等議題討論，台灣代表陳慷妮（左）分享經驗。中央社記者王騰毅攝 111年11月16日

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（中央社記者曾智怡曼谷16日電）APEC年會在泰國曼谷登場，今年APEC未來之聲台灣青年代表共6名，他們分享台灣經濟數位化、防疫經驗等，並與其他經濟體選派青年共同產出「青年宣言」，點出青年在乎的議題與下世代願景。

APEC未來之聲（APEC Voices of the Future, VOF）青年交流計畫，是APEC年度領袖週（Leaders’ Week）的場邊活動，由各經濟體選派的青年代表共同產出青年宣言（Youth Declaration）。

今年泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）收到100多名未來之聲代表的聯合聲明，宣言反映青年部門的觀點，強調年輕一代重要問題，巴育並親自接見他們。外交部表示，台灣青年在經濟數位化、在防疫經驗的分享，以及促進多元包容社會等領域皆積極參與，在APEC區域扮演不可或缺的角色。

今年台灣的青年代表共6名，近日行程滿檔參與各項會議、文化活動、參訪行程等，今天上午則是參與位在Panyapiwat Institute of Management的分組工作坊。

國立政治大學國際事務學院外交學系碩士班陳慷妮分享，她的組別主要從永續環境角度探討如何為世代謀福利，尤其聚焦空污議題，從過度包裝、食物浪費的問題切入，希望減緩污染。

她也說，台灣在環保努力相對進步，像是塞車議題，台灣有良好大眾捷運設施、優惠價格，「這在其他經濟體是沒有的」，盼透過台灣模式經驗分享，協助大家找到永續環境的方法。

談及參加感想，陳慷妮表示，收穫很多，了解「出門靠朋友」的重要性，大夥會議結束後回到飯店，仍會繼續聚在一起討論不同經濟體面臨的問題，並思考如何以創新方式解決難題。

倫敦政治經濟學院國際政治經濟學系牛淳安的組別，則是討論金融商品包容性，牛淳安也說，同世代面臨類似問題，這次不僅能將各自想法帶過來，也可從他人身上學習，文化交流也很有趣。

陳慷妮表示，大學參加過青年大使計畫宣傳台灣，而APEC除了宣傳台灣，也從各自優勢找尋共通點，進行交流互動，未來希望往公職發展，有了這次參與國際會議的經驗，能更深入了解台灣的國際情勢、如何克服挑戰，「和其他人互動也是和下一代領導人建立友誼」，相信有助於台灣的未來。

今年台灣代表團的6名「未來之聲」代表，分別是牛淳安、奧克拉荷馬大學犯罪學系侯玫琳、成大政治系郭天妮、陳慷妮、成大企管系吳宜庭與台大政治系碩士生賴彥丞。

APEC自創立以來持續注重區域內青年的發展，1998年正式成立APEC未來之聲青年交流計畫，至今已逾20年，以培育下一世代的亞太區域領袖為核心目標。（編輯：潘羿菁）1111116