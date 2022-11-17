英情報首長警告中國滲透 與俄羅斯伊朗同列重大威脅

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英國對內情報機關軍情五處處長麥卡勒姆17日表示，英國正面臨來自俄羅斯、中國和伊朗的重大安全威脅。（ UK Government/Handout via 路透社）

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（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國對內情報機關軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆今天表示，英國正面臨來自俄羅斯、中國和伊朗的重大安全威脅，這3國全都會在外國利用脅迫、恫嚇甚至暴力等手段追求自身利益。

美聯社報導，麥卡勒姆（Ken McCallum）發表演說，概述英國所面臨來自敵對國家和恐怖組織的主要威脅。他表示，儘管俄羅斯刺探情報的能力在俄烏戰爭爆發後受重創，仍然構成威脅。

麥卡勒姆指出，由於俄羅斯2月底入侵烏克蘭後，歐洲驅逐了400多名以外交工作作掩護的俄國間諜，使得俄國的情蒐能力受到「重大戰略打擊」。他並透露，英國近幾年驅逐了23名這類俄國間諜，並拒絕了100多名疑似以外交官身分作掩護的俄國間諜簽證申請。

儘管如此，麥卡勒姆表示，英國在情報戰部分仍面臨「俄羅斯的隱蔽工具箱」威脅，手段包括試圖暗殺、網路攻擊、假消息、間諜活動及干預民主。他警告：「英國必須對俄國未來幾年的侵犯行為有所準備。」

至於中國，麥卡勒姆稱甚至是更長期的問題。他指出，「中國共產黨的活動，對英國構成最具有改變局勢程度的戰略挑戰」。

麥卡勒姆用運動比賽作比喻。他說：「俄羅斯不怕直接打起來，也慣常用作弊來達到目的。中國當局則代表一套不同的挑戰秩序，他們正試圖改寫規則、收買聯盟，以及招聘我們的教練人員來替他們工作。」

麥卡勒姆指控北京監視、恫嚇、脅迫中國籍人士，以及強迫將他們遣送回國，對他們進行騷擾和攻擊。

麥卡勒姆並指出，中國當局正在放長線釣大魚，尋求吸收及影響不僅橫跨英國政治版圖的知名國會議員，剛投入政壇的新人也不放過，藉此逐漸累積對方積欠的人情，達到形塑英國政治的目的。

麥卡勒姆表示，北京鎖定的對象，包括英國地方議員和可能角逐國會議員的人士。他還說，在中國國家主席習近平鞏固無限期的權力後，北京這類活動很可能增多。

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針對伊朗，麥卡勒姆特別點名是當中「最常跨越到恐怖主義」的國家。他說，伊朗情治當局對於敵對人士「有採取魯莽行動的準備」，無論在西方境內出手或是誘騙這些人到伊朗。

麥卡勒姆警告，俄中伊這3國可能彼此幫忙壯大能力。「我們正面臨擁有龐大規模的敵手，且他們對於自己使用的手段毫不手軟。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111117