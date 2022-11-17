芬蘭總理：歐洲過度依賴中國技術 當有所警惕

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（中央社赫爾辛基17日綜合外電報導）芬蘭總理馬林今天表示，現今歐洲太過依賴中國提供的技術，應對這樣的依賴關係有所警惕。

路透社報導，馬林（Sanna Marin）在首都赫爾辛基（Helsinki）出席Slush國際新創大展時表示：「老實說，我們已有弱點。當我們看到晶片或半導體，就會發現我們太過依賴。」

馬林指出，從依賴俄羅斯能源引發的能源危機，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間缺乏醫療用品等問題上，歐洲必須學到教訓。

「我們必須確保自己有能力和知識可建立這些專業技術，而不需依賴中國和其他威權國家。威權與民主國家的行事邏輯大相逕庭。」

馬林敦促歐洲各國在人工智慧和量子運算等新技術領域增加國內投資。

她說：「我是真的擔心技術部分的問題，因為我害怕，在技術、數位解決方案以及發展技術所需的原物料方面，我們還在犯相同的錯誤。」（譯者：何宏儒/核稿：施施）1111117