聯合國氣候峰會延長 美國特使凱瑞確診COVID-19

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（中央社埃及夏姆錫克18日綜合外電報導）美國國務院今天表示，美國氣候特使凱瑞在聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）談判的最後幾小時確診COVID-19。由於最終協議難產，氣候峰會談判延長。

路透社報導，凱瑞（John Kerry）先前一直在參加雙邊會談，包括最近與中國氣候變化事務特使解振華的會面。外界預期凱瑞將運用他招牌的穿梭外交，在聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議最後幾小時協助彌合巨大的歧見。

美國國務院發言人史密斯（Whitney Smith）在電子郵件中說：「他已完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗與追加劑，目前症狀輕微。他正透過電話與談判團隊和外國特使合作，以確保COP27取得成功結果。」

凱瑞昨晚與解振華舉行了3小時的閉門會議，當天稍早也曾公開露臉，並與歐洲聯盟（EU）、加拿大與阿拉伯聯合大公國等其他特使會面。

凱瑞昨天出席活動上台發表談話時，一開場就說：「你們從我今天低沉的嗓音就可能知道我感冒了。但我做了採檢，我沒事。」

在過往的聯合國氣候峰會期間，最後幾天的談判都是高官間的一連串面對面會談，之後才會敲定協議。

全球前兩大溫室氣體排放國美國與中國，日前因台海局勢緊張而暫停合作數月後，前幾天恢復攜手因應氣候變遷。

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歐盟今天提出的提案令人振奮。歐盟表示，將支持其中最艱難的一個議程項目，即提供資金給因氣候而遭天災蹂躪的國家。但峰會仍有其他癥結點，主辦國埃及表示，預計週末前無法敲定最終協議。

COP27主席蘇克里（Sameh Shoukry）跟記者說：「我仍致力要讓這場會議在明天如期結束，通過一系列獲得共識的決定，這些決定將是全面性、具有野心且平衡的。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1111119