COP27峰會 美氣候特使凱瑞促中國合作加快減排

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（中央社埃及夏姆錫克20日綜合外電報導）美國氣候特使凱瑞在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）會議與中國特使解振華會面後，今天呼籲在減少溫室氣體排放方面「一起加快進展」。

法新社報導，美國總統拜登和中國國家主席習近平上週在印尼20國集團（G20）峰會同意重新合作對抗氣候變遷之後，凱瑞（John Kerry）與解振華在埃及紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）這場聯合國氣候峰會上會面。

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凱瑞補充說：「美中應該要能共同加速進步，這不僅是為了我們自己，也是為了後代子孫。」

「所有國家都與中國在這關鍵十年做出的選擇息息相關…我們都希望中國能履行全球責任。」

解振華形容他與凱瑞的會談「坦率、友好、積極」，「總體上非常有建設性」。

他昨天對記者說：「我們已經同意，在本次締約方會議之後，我們將繼續進行正式對話，包括面對面的會談。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111121