日本東北新幹線作業員離奇失蹤 班次延誤70分鐘

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京22日綜合外電報導）日本東北新幹線7名作業員今天凌晨進行軌道檢修時，其中1人因不明原因失蹤，導致列車延誤70分鐘，該員至今仍未尋獲。JR東日本說，作業員人間蒸發的事件可說「前所未聞」。

日本朝日電視台報導，JR東日本表示，昨天末班車行駛結束後，7名作業員前往東北新幹線的大宮站和小山站之間進行軌道檢修，其中1名作業員突然下落不明。

報導稱，在今天凌晨大約2時半，其他作業員發現這名男性作業員突然消失，四處搜尋未果後，於3時半左右聯絡指揮所。後來有更多人加入搜尋行列，但直到發車時間即將到來，卻依然沒找到人。

受到事件影響，日本東北・上越・北陸新幹線今天上午一度採取慢速行駛，影響45個列車班次，延誤最久時間約70分鐘，約有2萬3000名乘客受到影響。

其他人員繼續搜尋作業員的蹤影，直到8時半左右仍找不到人，新幹線才恢復正常行駛速度。

JR東日本說，新幹線幾乎每天在末班車結束後都會進行軌道檢修，但像這次作業員人間蒸發的事件「前所未聞」，JR東日本已向琦玉縣警方報案。

直到日本當地時間今天下午4時，這名作業員仍然未被尋獲。（譯者：戴雅真/核稿：施施）1111122