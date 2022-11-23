新加坡Q3經濟成長4.1% 估全年成長3.5%

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（中央社記者侯姿瑩新加坡23日專電）新加坡經濟成長趨緩，貿工部今天公布數據指出，星國第3季經濟較去年同期成長4.1%；考量最新外部及國內因素，調整2022全年經濟成長預測為3.5%，估明年經濟成長為0.5%至2.5%。

新加坡貿工部今天發布2022年第3季經濟調查報告指出，今年第3季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長4.1%，低於第2季的4.5%。經季節性調整後，第3季經濟較前一季成長1.1%。

觀察各產業表現，新加坡第3季製造業成長0.8%，較前一季的5.6%放緩；營建業成長7.8%，批發貿易及零售貿易分別擴張5.4%、8.9%，資通訊產業成長6.2%，房地產業成長達11.7%。另外，在去年比較基準低的情況下，餐飲業大幅成長30.5%。

貿工部表示，自8月以來，新加坡外部需求進一步放緩，主要是因為歐元區經濟面臨能源危機，以及中國持續應付反覆出現的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及房地市場衰退，經濟前景疲弱。

考量新加坡前3季經濟表現及最新國內外經濟情勢發展，貿工部調整新加坡2022全年經濟成長預估，由原先的成長3%至4%修正至成長約3.5%。

展望2023年，貿工部表示，預期大部分主要經濟體的GDP成長都會放緩，美國及歐元區將大幅放緩。另外，俄烏戰爭延燒，全球供應被打亂的問題可能會持續下去，但預期程度與頻率將有所減緩。

同時，貿工部指出，全球經濟的不確定性及經濟下行風險將持續，包括緊縮性貨幣政策對全球經濟成長的衝擊恐比預期還大；金融穩定風險可能加劇；俄烏戰爭及強權國家間的地緣政治緊張情勢升溫恐導致供應問題惡化、衝擊消費者及企業信心等。

在此情況下，貿工部表示，外部需求減弱恐影響新加坡的半導體等產業。而航空旅行復甦及國際旅客增加將帶動航空及觀光相關產業的成長。

考量上述因素，貿工部預估，新加坡2023年經濟成長為0.5%至2.5%。（編輯：馮昭）1111123