日英陸軍時隔4年在日聯合訓練 想定離島防衛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本陸上自衛隊26日跟英國陸軍在日本群馬縣等地，舉行離島防衛想定的聯合訓練。（圖取自NHK網頁www3.nhk.or.jp）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京26日綜合外電報導）日本陸上自衛隊今天跟英國陸軍在日本群馬縣等地，舉行離島防衛想定的聯合訓練，並向媒體公開部分過程。

日本放送協會（NHK）報導，這次是陸上自衛隊時隔約4年再跟英國陸軍在日本境內舉行聯合訓練，今天對媒體公開在群馬縣相馬原演習場的部分訓練過程。

這次的日英聯合訓練將持續到11月30日止，陸上自衛隊表示，和同為島國的英國一起提升彼此作戰執行能力，具有重大意義。

陸上自衛隊2架直升機將演習場視為離島降落後，各持步槍及機槍的日英部隊成員，確認彼此在地面展開及掌握周邊狀況的順序等事項。

英國在2021年公布的外交及安全保障方針中，將印度太平洋地區定位為安全保障層面的重要位置；今年11月4日舉行的日英領袖電話會談中，雙方也就早日簽署規定雙方部隊舉行聯合訓練時的因應作為等協定，同意加快協商腳步。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1111126