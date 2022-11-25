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菲日將首度舉行聯合防空訓練 日方出動F-15戰機

2022/11/25 22:52（11/25 23:06 更新）
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菲律賓及澳洲外交和國防高層官員25日召開第6屆菲律賓-澳洲戰略對話。圖為兩國官員合影。（菲律賓國防部提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年11月25日
菲律賓及澳洲外交和國防高層官員25日召開第6屆菲律賓-澳洲戰略對話。圖為兩國官員合影。（菲律賓國防部提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年11月25日
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（中央社記者陳妍君馬尼拉25日專電）菲律賓空軍與日本航空自衛隊將於11月27日到12月11日在菲國克拉克空軍基地首度舉行聯合防空訓練。日方將出動2架F-15戰機及約60名航空總隊隊員參與訓練。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）22日剛結束對菲律賓的3天訪問，馬尼拉當局就先後宣布將與美國盟邦日本、澳洲強化安全防務交流。除了將與日方舉行聯合防空訓練，還與澳洲討論如何強化外交與防務合作。

日本駐菲大使館發布聲明表示，日本航空自衛隊和菲律賓空軍此次交流目的是促進相互了解及國防合作與交流。

日本大使館表示，日本航空自衛隊將出動2架F-15戰機。聯合訓練地點涵蓋克拉克空軍基地、空軍基地所在的班巴加省（Pampanga）及周邊空域。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，這是菲日兩國首度舉行聯合防空訓練。雙方過去的演習重點為人道援助和救災演練。

菲律賓空軍司令甘拉斯（Connor Anthony Canlas）說，這次訓練將聚焦於「整合空中防衛系統」。

菲律賓空軍表示，雙方將在通訊電子、土木工程、飛機維護、醫療事務、基地防禦安全、氣象、空中交通管制、戰場管理等領域交流。

菲日外交及國防部長4月召開「2加2會談」後，菲國軍方和日方近幾個月國防合作逐步升級。這是菲日兩國首度舉行「2加2會談」。

菲律賓代理國防部長佛斯蒂諾（Jose Faustino, Jr.）14日說，菲日兩國正協商簽署「軍隊互訪協定」（VFA）。若雙方簽署這項協定，菲律賓和日本將可進行大規模演習。

另據菲律賓國防部，菲國及澳洲外交和國防高層官員今天召開第6屆菲律賓-澳洲戰略對話。

菲律賓國防部表示，菲澳兩國討論如何強化外交和國防合作，尤其在海上安全及打擊跨國犯罪方面。雙方重申海上合作的重要性，包括進行海事對話、聯合演習、培訓和後勤支援等。（編輯：黃自強）1111125

#菲律賓空軍
#日本航空自衛隊
#菲律賓
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