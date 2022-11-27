日本東大提高女教師占比 擬破天荒任用逾300人

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本知名學府東京大學為提升校內女教師占比，宣布將利用未來6年總計新任用逾300名女教授及女副教授。就東京大學任用女教師來說，如此規模前所未見。

日本放送協會（NHK）報導，東京大學為提高校內教師等職務的多元化，提出要在2027年度前將女教師占比提高到25%以上的目標，但截至今年5月止，這個數字僅16%。

因此，東京大學表示，計劃從本年度起到2027年度止的6年內，新任用141名女教授及165名女副教授，總計306人。

這次計劃任用女教師的規模前所未見，東京大學校方表示，希望在致力引進多元觀點的意識改革同時，也能協助女性研究者自我提升。

有關女教師占比，根據經濟合作暨發展組織（OECD）針對所屬成員國所做調查，女性在大學等高等教育機構服務占比平均約45%，反觀日本僅約30%。東京大學這次提出的計畫是否會對日本其他大學帶來影響，也將受到關注。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111127