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鐵腕43年還要繼續當 赤道幾內亞總統恩格瑪6連任

2022/11/27 11:55
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（中央社加彭首都自由市26日綜合外電報導）今天確定第6度連任赤道幾內亞總統的恩格瑪1979年8月以來一直統治這個石油資源豐富的國家，主掌1個以鎮壓異議人士惡名昭彰的政權。

法新社報導，現年80歲的恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）1979年從叔叔佛朗西斯科（Francisco Macias Nguema）手中奪取權力後，掌權至今43年，是當今世界除君主以外、在世國家元首中在位時間最長的一位。

佛朗西斯科1968年成為赤道幾內亞脫離西班牙獨立後首任總統，後來宣布自己為終身總統。恩格瑪發動政變推翻佛朗西斯科後2個月，佛朗西斯科遭行刑隊處決。

恩格瑪的反對者說，在他鐵腕任期內，赤道幾內亞已成「非洲的北韓」。

恩格瑪政權的冷酷無情常遭人權團體譴責，人權團體記錄到恩格瑪政權大規模任意逮捕，將異議人士關押在噩夢般的監獄環境，並頻繁掃蕩涉嫌密謀者。

在這只有1個合法反對黨的國家，恩格瑪大權在握。2016年，他以93.7%得票率連任，而在投票率98%的這次，官方結果稱他的得票率高達94.9%。

一般認為，恩格瑪的兒子、副總統曼格（Teodoro Nguema Obiang Mangue）將成為接班人。

恩格瑪在2016年投票前接受法語「青年非洲」（Jeune Afrique）雜誌訪問時說，那將是他最後一次參選。

他說：「我執政太久了，但人民希望我成為他們的總統。」

當被問到是否正在栽培曼格接班時，恩格瑪說：「赤道幾內亞不是君主制…但如果他有才能，我也沒辦法。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111127

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赤道幾內亞大選結果揭曉 總統恩格瑪第6度連任 赤道幾內亞大選 總統恩格瑪在位逾43年篤定連任
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